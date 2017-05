Bald ist Grillsaison. Bald stehen wieder Berge von Cervelats, Kartoffelsalaten und Paprikachips vor uns. Bloss: Die perfekte Grillparty beinhaltet mehr als in Barbecuesauce ertränkte Würste und Krustenkranz-Brötchen. Das haben auch Migros und Coop entdeckt. Seit einigen Jahren liefern sie sich einen regelrechten Werbekrieg in der Grillsaison. Wir wollten wissen: Wer hat die grössere Auswahl an Grillspeisen, die über die gewöhnliche Wurst und Brot hinausgehen? Und unterscheiden sich die Sortimente überhaupt? Schliesslich gleichen sich die Detail-Riesen immer mehr an.

In den benachbarten Filialen in der Aarauer Altstadt haben wir einen – nicht gänzlich objektiven – Test in sieben Kategorien gemacht.