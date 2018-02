Von einer Giftschlange gebissen werden – ein Horror-Szenario, das wir Schweizer höchstens aus Filmen oder von Reisen kennen. Hierzulande starb seit 1960 lediglich eine Person an den Folgen eines Schlangenbisses. Kobras, Taipane, Schwarze Mambas und Klapperschlangen sind in Europa nur in Zoos oder privaten Haltungen anzutreffen. Ganz anders ist die Lage auf den anderen Kontinenten. In Afrika und Australien zählen die Reptilien mit zu den grössten Gefahren für den Menschen. 2016 wurden weltweit über fünf Millionen Personen von einer Giftschlange gebissen, 125'000 starben. Tendenz steigend.

Auch wenn ein Grossteil der Schlangenbissopfer überlebt, beklagen viele verheerende Folgeschäden. Oft müssen den Opfern die Gliedmassen amputiert werden, in welche die Schlange Gift injiziert hat. Bei über 400'000 Menschen war dies 2017 der Fall. Auch hier gilt: Tendenz steigend.

In Afrika südlich der Sahara ist die Sorge besonders hoch. Seit der französische Pharmakonzern Sanofi im Jahr 2010 die Herstellung des populären Gegengifts «FAV-Afrique» aus finanziellen Gründen eingestellt hat, herrscht gemäss der Weltgesundheitsorganisation (WHO) eine Versorgungsknappheit. Das Besondere an FAV-Afrique war, dass es nicht nur gegen eines, sondern gleichzeitig gegen die zehn häufigsten Gifte von Schlangen wirkte, die es auf dem Kontinent gibt. Seit das Verfalldatum der letzten Bestände von FAV-Afrique im Juni 2016 abgelaufen ist, hat sich die Lage weiter zugespitzt. Die Hilfsorganisation «Ärzte ohne Grenzen» (MSF) ist in den betroffenen Ländern vor Ort und machte schon früh mit einer viel beachteten Medienkampagne auf die Problematik aufmerksam. Die WHO zog im Sommer 2017 nach und setzte Schlangenbisse auf die Liste der vergessenen tropischen Krankheiten. Ashok Moloo, Experte bei der WHO, nennt ein Beispiel: «Im November 2017 kam es in Nigeria zu einem dramatischen Anstieg der Todesfälle durch Schlangenbisse.» Bis zu 250 Menschen seien in drei regionalen Krankenhäusern infolge des Mangels an wirksamen Gegengiften ums Leben gekommen.