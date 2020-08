«Manche Kunden behandeln mich wie Abfall»: Neues Buch gibt Schweizer Prostituierten eine Stimme

Zum Beispiel Emma. Sie ist 23 Jahre alt, aus Rumänien und arbeitet seit einem Jahr als Prostituierte in der Schweiz:

«Viele meiner Kunden respektieren mich. Aber es gibt auch solche, die mich benutzen wie einen Gegenstand. Wie eine Hure, nicht wie ein Mädchen. Sie behandeln mich wie Abfall. Sagen zu mir: Shut up und tu, was ich dir sage. Sie denken dann, sie sind in einem Pornofilm. Sie benutzen schmutzige Wörter, reissen mich an den Haaren, packen mich ganz fest, spucken mich an, stecken ihren Finger in mich rein, spritzen in mein Gesicht. Du brauchst schon einen starken Charakter, um diesen Job zu bewältigen.»

Emma erzählt Aline Wüst ihre Geschichte an einem der vielen Abende, welche die 34-jährige Journalistin in den vergangenen zwei Jahren in Bordellen der Schweiz verbracht hat. Entstanden ist daraus das Buch «Piff, Paff, Puff. Prostitution in der Schweiz». Was die Frauen erzählen, ist persönlich und verstörend süffig. Nach den ersten 25 Seiten hat man das Gefühl, genug zu wissen, und kann doch nicht aufhören. Emma erzählt weiter:

«In der ersten Zeit hier war ich so verletzt. Abends lag ich im Bett und wollte nicht, dass jemand sieht, dass ich zerbrochen bin. Also habe ich die einzelnen Stücke von mir eingesammelt und mich wieder zusammengesetzt. Um dann das Beste aus dem nächsten Tag zu machen. Denn entweder du schaffst das oder du verlierst alles. Ich wurde stärker und ich bin stolz auf mich. Ich kann das. Ich rede oft mit mir selber und sage mir, dass ich eine wunderbare Person bin.»