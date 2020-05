Lungenkrebs – und 12 Jahre später immer noch am Leben: Ärzte sammeln Hinweise für solche Wunderheilungen

Onkologisch wird die 82-Jährige seit drei Jahren am ZIO Zürich betreut. «Wir haben hier eine komplette Remission», fasst Boris Hübenthal das Ergebnis zusammen. Das heisst: Der Krebs ist verschwunden. «Die Genesung von Erika Hauser ist sensationell», sagt der Onkologe.

Es folgte eine Chemotherapie. Danach unterzog sich die Zürcherin einer stationären Misteltherapie in einer Anthroposophischen Klinik. 2010 konnte kein Krebsgeschehen mehr nachgewiesen werden. Es folgte eine ambulante Misteltherapie. Zusätzlich suchte Erika Hauser regelmässig eine komplementärmedizinische Praxis auf.

Erika Hauser ist eine jener Patientinnen und Patienten, die nach einer Krebserkrankung wider allen Erwartungen gesund wurde. Im Oktober 2007 wurde Lungenkrebs festgestellt. Sie wurde operiert. Kurze Zeit später wurden Metastasen in der Leber entdeckt.

«Es lassen sich weder Tumore noch Metastasen nachweisen», sagt Boris Hübenthal, Ärztlicher Leiter des Zentrums für Integrative Onkologie, ZIO, mit Standorten in Zürich, Glarus und Winterthur.

So eine unerwartete Heilung kommt sehr selten vor.

Ärzte und Wissenschafter scheuen sich über Spontanremission zu diskutieren, weil zuverlässige Daten fehlen. Dies ändert sich gerade. Boris Hübenthal leitet ein Projekt, das er mit initiiert hat: die Datenbank bestcase-oncology. Ärzte aus aller Welt geben Fälle in die Datenbank ein, bei denen die Krebserkrankung einen ungewöhnlichen Verlauf nahm.

Bislang sind rund 70 Fälle eingegeben worden. Es dürfen nur Patienten vorgestellt werden, die dreimal so lange gelebt haben, wie prognostiziert. Die Rückbildung des Tumors muss mit CT oder MRT nachgewiesen werden. Hübenthal und sein Team warten, bis 200 Fälle zusammengekommen sind. «Dann werten wir sie aus», sagt er. Die Datenbank gebe Ärzten die Möglichkeit, zu erfahren, was Kollegen in ähnlichen Fällen unternommen haben.

Falschmeldungen sollen heraussortiert werden können

Roman Huber vom Universitätsklinikum in Freiburg i.B. begrüsst, dass eine solche Datenbank entsteht: «Wir wissen, dass es bei praktisch allen Krebsarten in sehr seltenen Fällen zu spontanen Heilungen kommen kann, aber immer noch viel zu wenig darüber wie oft und unter welchen Umständen dies geschieht.» Relativ häufig gäbe es Fake-Berichte.

Diese kämen meistens zustande durch Unkenntnis oder weil die Wirksamkeit einer Hormontherapie unterschätzt werde oder weil gar kein Tumor vorlag. Manchmal würde auch Strahlen- oder Chemotherapie verschwiegen. Die Fälle in der bestcase-Datenbank sollen aber von Fachleuten auf Plausibilität beurteilt werden.

Mit der Datenbank wollen die beteiligten Onkologen auch herausfinden, ob es Kriterien gibt, die den Verlauf der Krebserkrankung positiv beeinflussen. Aus den bisher bekannten und zum Teil von Boris Hübenthal selbst betreuten Fällen kann der Onkologe bereits einige Kriterien nennen: körperliche Fitness, ein gutes soziales Umfeld, Spiritualität, gesunde Ernährung und ein starker Lebenswille. Auch Faktoren wie Mitwirken an der Behandlung können eine Rolle spielen.

Erika Hauser glaubt, dass ihr Lebenswillen zu ihrer Genesung beigetragen hat. Eines Tages hatte sie das Gefühl: