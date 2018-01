Anders als bei den Haien gibt uns Captain C. J. vor dem Bad mit den Vierbeinern Verhaltenshinweise: Wenn sie zu nahe kommen, gilt es heftig zu spritzen und nicht an die Rüssel zu fassen, denn manche könnten beissen. Unser Zögern deutet er richtig. «Was denn? Rein ins Wasser mit euch! Schliesslich seid ihr deswegen hergekommen», ruft er und grinst. C. J. kennt seine Klientel und weiss, was sie braucht.

Zum Beispiel etwas zu essen. Er macht nicht nur den besten Conch Salad der Bahamas. Und er fischt die Hauptzutat nebenher auch noch selbst aus dem Wasser. Bei der Conch (sprich Konk) handelt es sich um das bahamaische Grundnahrungsmittel. Die grosse Meeresschnecke, deren Geschmack und Konsistenz an frischen Tintenfisch erinnert, ist häufig vertreten auf den Bahamas.

Ausser als Salat gibt es sie auch als Fritters, als Suppe oder sogar als Conchburger. Der Salat wird ähnlich wie das südamerikanische Ceviche roh angerichtet und mit viel Limetten-, manchmal auch Orangensaft, Zwiebeln und Peperoni zubereitet. Er schmeckt erfrischend, wie das gut gekühlte heimische Kalik-Bier (sprich Klick), das Yellow uns dazu serviert.

Bitte anhalten! Hier bleiben wir

C. J. hat für die Zubereitung und den Verzehr der Mahlzeit eine paradiesisch schöne Sandbank angesteuert. Feiner, weisser Sand, umgeben von warmem, türkis Wasser – ach! Könnten wir hier nicht ein Weilchen länger bleiben? Daraus wird leider nichts. C. J. hat einen genauen Zeitplan. Als wir gegessen haben, ist die Sandbank durch die Flut bereits auf die halbe Grösse geschrumpft. Als wir weiterfahren, ist sie fast ganz von Wasser überspült. Auch das gibt es auf den Bahamas: Paradiese, die kommen und gehen.

Die Abgeschiedenheit endet in Nassau. Die 240 000 Einwohner der Hauptstadt lassen grossstädtisches Flair vermuten. Tatsächlich strahlt sie die verschlafene Trägheit einer Kleinstadt aus. Die höchsten Bauten sind einige internationale Hotels. Ansonsten: Pittoresker, leicht maroder Kolonialstil mit quietschbunten Häuserfassaden, dazu die Nobelvillen der Prominenz, welche die Inseln gern besucht.

Nassau ist geprägt von den jährlich fünf Millionen überwiegend amerikanischen Touristen, welche die Kreuzfahrtgiganten für einige Shopping-Stunden in die Stadt spülen. Nichts wie weg also, um die wahren Bahamas auf einer der sogenannten Out oder Family Islands zu entdecken. Jede ist unterschiedlich und bietet andere Reiseerlebnisse. Aber eines haben sie gemein: jede Menge Traumstrände.

Winzige Erdbeeren im Sand

Der angeblich schönste Strand lockt uns auf Harbour Island, eine kleine Nebeninsel von Eleuthera (sprich Ilu Ɵra). Er wurde zum romantischsten Strand der Welt gekürt und soll mit pink Sand aufwarten. Ein Muss also. Der Pink Sand Beach liegt auf der Atlantikseite . Dort ist das Wasser von tiefer dunkler Farbe.

Der Strand ist lang, weit, einsam und unglaublich schön – aber pink? Mit viel Fantasie erahnt man einen leichten Roséton. Vielleicht wird er ja bunter, wenn man gräbt? Tatsächlich! Ein paar Zentimeter unter der Oberfläche schimmert der Farbton kräftiger. Zu verdanken ist dies den Foraminiferen, Einzellern in Form mikroskopisch kleiner Erdbeeren. Sie fühlen sich im Übrigen auch an anderen bahamaischen Stränden wohl.

Eleuthera ist das griechische Wort für Freiheit. Die schmale Insel erhielt ihren Namen von englischen Puritanern, den Eleutherian Adventurers, die sich 1648 hier niederliessen. Noch heute kann man die Spuren der ersten Siedler in Governor’s Harbour entdecken. Die 180 Kilometer lange Insel mit drei internationalen Flughäfen zu unterhalten, ist eine logistische Herausforderung vor allem der Hurrikans wegen.

Die Insel ist bekannt für ihre schicken Boutique-Style-Hotels, die zahlungskräftige Besucher anziehen. Doch es lässt sich auch anders nächtigen und weitaus stimmungsvoller: In ehemaligen, adrett eingerichteten Privathäusern, die man mieten kann. Jedes ist umgeben von einem blühenden Garten, der zusammen mit den pastell Holzfassaden und den weissen Fensterrahmen den Cornwall-Eindruck komplett macht.

Flüssiger Sonnenschein

Auf Eleuthera und anderen Inseln gab es früher eine nennenswerte Landwirtschaft, bestehend aus Vieh- und Geflügelzucht sowie Ananasplantagen. Viele ungenutzte Silos sind Zeugen dieser Zeit. Die meisten Bauernhöfe gerieten nach den Verwüstungen durch Hurrikan «Andrew» im Jahr 1992 in finanzielle Nöte. Auch fehlende Bewässerungsmöglichkeiten und ungeeignete Böden stellten den Ackerbau vor Probleme.

Heute importieren die Bahamas 80 Prozent ihrer Lebensmittel. Im Vergleich zur restlichen Karibik ist das Land relativ wohlhabend – auch wegen der für Banken, Investment- und Treuhandgesellschaften günstigen Steuergesetzgebung. Daher taucht das Land auch auf der schwarzen Liste der Steueroasen auf. Das Bruttoinlandprodukt pro Kopf lag 2016 mit etwa 24 000 US-Dollar auf dem Niveau von Malta. Haupterwerbszweig ist der Tourismus, in dem etwa 60 Prozent der Bahamaer beschäftigt sind.