Künstliche Intelligenz hilft jetzt auch beim Zähneputzen – die Mahnungen kommen per Smartphone

Ein bisschen führt sich die Zahnbürste auf wie früher die Zahnfee in der Schule. «Länger putzen!» steht unübersehbar auf meinem Smartphone und «Dein Putzergebnis beträgt 64 Prozent», dazu leuchtet ein Teil des virtuellen Gebisses in der App bedrohlich rot, «zu viel Druck während 10 Sekunden». Zähneputzen mit künstlicher Intelligenz kann anstrengend werden.

Dauernd macht man etwas falsch. Denn die neue «Oral-B Genius X 20000N» sendet per Bluetooth automatisch meine dentalen Putzbemühungen an die vorher installierte App.

Anstatt in den Spiegel starre ich beim Zähneputzen nun also auf mein Smartphone und bin erstaunt, wie exakt die Sensoren aufzeichnen, was ich da gerade tue. Oben links geht bei mir anscheinend vergessen. Laut Pressetext hat meine Zahnputzmaschine von Tausenden individuellen Putzstilen gelernt und gleicht diese nun mit meinem ab. Klingt futuristisch, im Alltag ist die «Genuis X» aber vor allem eine sehr konsequente Mahnerin.