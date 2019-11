Kampf der Gegensätze an amerikanischer Automesse: Stromer gegen Benziner

In Los Angeles treffen Welten aufeinander: Hier werden Weltraum-Raketen gebaut, im Silicon Valley tüfteln Start-up-Unternehmen an den Technologien der Zukunft, und in Hollywood entstehen Filmträume der Gegenwart. Aufbruchsstimmung, Luxus, Glanz und Glamour. Hier muss auch eine Automesse etwas anders sein als andernorts. Auch hier stehen in zwei Hallen Neuheiten von zahlreichen Herstellern. Allerdings hat man an der Los Angeles Autoshow (noch bis 2. Dezember) keine Mühe mit Gegensätzen – so skurril diese auch sein mögen.

Audi präsentiert den Gegensatz in aller Deutlichkeit und stellt auf dem Messestand den neuen Top-SUV RS Q8 mit 600 PS starkem Biturbo-­V8-Motor direkt neben die zweite Neuheit, die an der Messe präsentiert wird: Den e-tron Sportback. Mit flacher gestalteter Heckpartie will der rein elektrische SUV an ein sportliches Coupé erinnern.

Das kostet freilich Laderaum, 615 bis 1655 Liter statt 660 bis 1725 Liter, bringt dafür aber etwas mehr Reichweite. Dank weniger Luftwiderstand fährt der 13 Millimeter flachere Sportback laut WLTP-Messung bis zu 446 Kilometer weit, 35 Kilometer mehr als der reguläre e-tron. Zudem führt Audi mit dem Sportback für alle e-tron-Versionen einige dringend notwendige, technische Detailverbesserungen ein, um den Stromer in Sachen Reichweite und Routenplanung zu optimieren. Der Sportback soll im Frühjahr 2020 auf den Markt kommen, die Preise stehen noch nicht fest.

Der VW-Konzern ist in Los Angeles nebst Audi auch mit VW und Porsche vertreten. Beide Marken wollen vor allem ihr Engagement in Sachen E-Mobilität in den Vordergrund stellen. Bei VW geschieht das einmal mehr in Form einer Studie. Der ID Space Vizzion soll zeigen, wie künftig ein Mittelklassekombi aus Wolfsburg aussehen könnte.