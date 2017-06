Von einem «Zuchterfolg» schreibt das Papiliorama in Kerzers FR in einer Medienmitteilung. Zum ersten Mal hat dort ein Krabbenwaschbär das Licht der Welt erblickt. Das sei eine Seltenheit. Ohnehin gibt es nur zwei Zoos in Europa, die diese Tierart halten.

Wie eine grosse Kostbarkeit behandelt auch die Waschbärenmutter ihr Junges. «Nicht klettern! Nicht alleine rausgehen! Vorsicht!» – man kann beinahe hören, was sie dem Kleinen sagen will, während sie ihn durch die Anlage schubst, von Felsenstufen holt und wieder zurück in die Höhle bugsiert.

Einbrecher oder Ausbrecher?

Waschbären stammen aus Nordamerika, haben sich allerdings teilweise in Europa und Japan verbreitet. Da sie als invasiv gelten, sich also rasch ausbreiten und andere Arten verdrängen kann, hat die Europäische Union das Halten in Zoos verboten.

Damit ist man beim Papiliorama ganz offensichtlich nicht einverstanden: «Dies ist in sich paradox, da die Chancen ungleich grösser sind, dass ein Waschbär in das Zoogebiet eindringen, denn dass er ausbrechen kann», heisst es in der Medienmitteilung.