Coiffeur-Termin buchen

Für die Online-Telefonbücher der Firma «localsearch» («local.ch» und «search.ch»), die zur Swisscom und Tamedia gehört, ging unser Vertrauensbruch ins Portemonnaie. Sie waren einst das digitale Abbild der Print-Publikation. Heute sind die Portale mehr Vergnügungs- denn Telefonverzeichnis. So kann man beispielsweise auf «local.ch» gezielt nach indischer oder mexikanischer Küche suchen und erhält eine Auswahl an entsprechenden Restaurants in der Nähe. Auf «search.ch» lässt sich das Kino- oder das aktuelle TV-Programm abrufen. Christos Bräunle, Mediensprecher von «localsearch», sagt: «Für uns werden solche alternative Funktionen immer wichtiger. Früher suchte man bei uns noch die Nummer seines Nachbarn oder die des Coiffeurs, heute kann man einen Termin fürs Haareschneiden buchen und Bewertungen anderer Nutzer lesen.»

Einer der Hauptgründe für das Misstrauen gegenüber dem Telefonbuch sind die nervigen Werbeanrufe. Mit dem Telefonbucheintrag verbindet man eine Auslieferung an die Callcenter. Die Furcht vor dem unerwünschten Anruf, vor der fordernden Stimme am anderen Ende der Telefonleitung überwiegt den traditionellen Wert des einst dicken Buches. Auch das Sternchen, das vor ungebetenen Anrufern schützen soll, kann uns die Angst davor nicht nehmen. Denn der Stern hat längst an Strahlkraft eingebüsst, weil auch er keinen Schutz garantieren kann.

Mediensprecher Christos Bräunle sagt: «Der Werbestern kann Anrufe von Callcentern zwar nicht verhindern, ist aber die einzige Möglichkeit anzuzeigen, dass man keine Werbeanrufe wünscht. Seriöse Callcenter und Werber halten sich daran.» Die schwarzen Schafe der Branche würden – Stern hin oder her – sowieso anrufen, da sie die Rufnummern automatisch mit dem Computer generieren, erklärt Bräunle. Das funktioniert, indem das System zufällig Zahlen kombiniert, bis eine aktive Telefonnummer gefunden wird.

Es gibt noch andere Gründe, warum das Telefonbuch Jahr für Jahr mit immer weniger Seiten hat und immer seltener in unseren Briefkästen landet. Einer davon ist simpel: Wir denken gar nicht daran, uns einzutragen. Denn früher war ein Kunde nach Vertragsabschluss automatisch im Telefonbuch, wenn er sich nicht austragen liess. «Heute muss er sich bei einer Mobilnummer aktiv dafür aussprechen, um im öffentlichen Verzeichnis eingetragen zu werden», erklärt Bräunle. Hinzu kommt der Fakt, dass es immer mehr neue Handy-Nummern und gleichzeitig weniger Festnetzanschlüsse gibt (2017 machten Mobildienste erstmals 50 Prozent aller Schweizer Rufnummern aus). Weil wir bei unserer Mobiltelefonnummer noch sensibler sind, hat das dem Telefonbuch zusätzlich auf den Magen, Pardon, auf die Seitenzahl geschlagen.

Erreichbarkeit hat sich verlagert

Der Niedergang des Telefonbuchs bringt neue Probleme mit sich. Wenn wir zum Beispiel einen Kunden nicht in unserem Smartphone abgespeichert haben, bleiben Rufnummer und Adresse vorderhand unauffindbar. Es bleibt nur der Weg über soziale Netzwerke wie Facebook oder LinkedIn, um einen Kontakt herzustellen. Kommunikationswissenschafter Daniel Süss von der Universität Zürich sagt: «Die geografische Adresse hat an Relevanz eingebüsst. Unsere Erreichbarkeit hat sich auf Social Media verlagert.»

Nicht nur für Geschäftsleute hat sich die Suche nach einem verlorenen Kontakt verändert, sondern auch für Singles. Früher schlug man die Rufnummer oder Adresse seines Flirts vom Wochenende (wenn im Eifer des Gefechts die Kontaktdaten nicht ausgetauscht wurden) im Telefonbuch nach. Dafür musste man sich aber an den Vor- und Nachnamen sowie an den Wohnort der Bekanntschaft erinnern. Heute können die Singles dank Facebook durch die Freundesliste ihrer Freunde scrollen und anhand von Profilbildern ihren Schatz wiederfinden.

Nicht nur die Suche, sondern auch die Kontaktaufnahme hat sich verändert.

Kommunikationswissenschafter Daniel Süss sagt: «Wenn man mit jemandem in Kontakt treten möchte, benutzt man nicht mehr Briefe oder Postkarten, sondern schreibt denjenigen über Social Media an.» Diese Entwicklung berge gleichzeitig den Effekt, dass einer handgeschriebenen Nachricht heutzutage eine besondere emotionale Bedeutung zukomme, sagt Süss weiter. Bedeutet für uns: Wer den Kontakt im Telefonbuch findet, sollte die Chance nutzen und einen Brief statt einer Whatsapp-Nachricht schreiben.