Dass sie sich dafür einsetzt, ist nicht neu. Auf Instagram kämpft Diaz gegen gängige Schönheitsideale und plädiert dafür, sich so zu lieben, wie man ist. Dies, nachdem sie selbst in den Strudel einer Essstörung geraten ist. Im vergangenen Herbst hat der «Beobachter» die 25-Jährige deswegen für den Prix Courage nominiert.

Der Primarlehrerin aus Oberentfelden AG geht um ein positives Selbstbild, darum, sich nicht etwa von Strömungen und Bildern in den sozialen Medien beeinflussen zu lassen.

Was Morena Diaz sagt, klingt logisch und widerspricht zugleich vielen momentanen Trends: «Ich finde, man sollte essen, worauf man Lust hat, man sollte essen, wenn man Hunger hat und den Hunger nicht unterdrücken. Und das alles unabhängig von Kalorien – man sollte die Verpackungen einfach nicht anschauen.»

Jetzt war Morena Diaz zu Gast in der Sendung TalkTäglich auf Tele Züri. Aus aktuellem Anlass: Gerade nach den Festtagen und im Hinblick auf das neue Jahr beschliessen viele, etwas an sich zu verändern. Das ist nicht per se schlecht. Doch wenn dabei das Gefühl mitschwingt, nicht schön genug zu sein, hören für Diaz die guten Vorsätze auf.

«Die Bewegung Body Positivity soll Toleranz und die Akzeptanz von Vielfalt fördern», sagt sie. «Und Vielfalt ist eben nicht das, was wir die ganze Zeit in den Medien sehen.»

Dabei geht es ihr nicht nur um dick und dünn, sondern auch um die ganz generelle Körpervielfalt. «Man muss nicht alles schön finden, aber die Leute einfach leben lassen, wie sie sind.» (smo)

Sehen Sie hier die Sendung «TalkTäglich» mit Morena Diaz in voller Länge: