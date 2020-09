In fünf Wochen könnte die Schweiz 1000 Corona-Fälle pro Tag haben

Aktuell liegen die täglichen Fallzahlen positiver Corona-Tests bei rund 500. Laut der Swiss National Corona-Taskforce verdoppeln sich die Zahlen momentan alle vier bis sechs Wochen. Denn solange die Fälle steigen, ist das Wachstum exponentiell: Die Fälle verdoppeln sich regelmässig, wenn auch aktuell nur sehr langfristig. Wenn die Annahme der Taskforce stimmt, würde die Schweiz also Ende Oktober täglich 1000 positive Corona-Tests verzeichnen.

Was macht das BAG?

Doch was würden 1000 neue Fälle pro Tag für die Schweiz bedeuten? Seitens des Bundesamtes für Gesundheit sagt Mediensprecher Daniel Dauwalder dazu: «Das BAG hat Kenntnis von der Berechnung der Taskforce Science.» Doch mantraartig heisst es beim Bund, die Bewältigung der Covid-19-Epidemie liege bei den Kantonen und im Zentrum der Bewältigungsstrategie stünden das Contact-Tracing und der Anordnung von Quarantäne.

Verschiedene Kantone, in denen ein stärkerer Anstieg der Fallzahl feststellbar ist, haben bereits zusätzliche Massnahmen ergriffen, um den Anstieg der Fallzahlen zu stoppen. So wurden im Kanton Waadt alle Nachtklubs geschlossen und Anlässe auf 100 Personen begrenzt. Es gilt eine Maskenpflicht in allen öffentlichen Räumen. Maskenpflicht in öffentlichen Gebäuden und für Erwachsene an der Volksschule wurde auch in der Stadt Zürich eingeführt. Das soll die Kurve der Infektionen wieder abflachen und die Verdoppelungszeit verlängern. «Das BAG steht hierzu in engem Kontakt mit den Kantonen», so Dauwalder.