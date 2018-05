Nennen wir ihn Selina. Er war Teenager, als er mit seinen Eltern in die Sprechstunde von Dagmar Pauli in die Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie der Psychiatrischen Uniklinik Zürich kam. «Breitbeinig und mit fast schon machohaftem Verhalten sass er da», erinnert sich die Chefärztin. Doch die Eltern hatten Fotos aus seiner Kindheit mitgebracht, auf denen Selina Röcklein trug, um zu «beweisen», dass ihr Kind ein Mädchen sei. Die Eltern forderten, die Ärztin sollte Selinas Wunsch, als Mann zu leben, «wegmachen». Sie hatten versucht, Selina zu verheiraten, aber er weigerte sich.

«Der Junge hatte viel zu kämpfen», sagt Dagmar Pauli, «aber am Ende sagte der Vater: ‹Ich bin stolz auf meinen Sohn›. Das war ein Meilenstein.» Er konnte am Universitätsspital Zürich eine Hormonbehandlung beginnen, liess sich die Brüste entfernen und die inneren weiblichen Organe. Einen Penis will er sich andernorts konstruieren lassen, da dies in Zürich nicht gemacht wird.

Patienten wie diesen Jungen hat das Unispital Zürich immer mehr. Im Jahr 2014 liessen sich dort zwei Patienten ihr Geschlecht angleichen (vom Mann zur Frau). Letztes Jahr waren es 20 Transfrauen, die den Penis zur Vagina umformen liessen. Noch häufiger gewünscht werden Brustvergrösserungen, manchmal auch die Verweiblichung des Gesichtes.

Fachärzte arbeiten zusammen

Nun will das Unispital Zürich im Laufe des nächsten Jahres ein eigenes Zentrum schaffen und dabei möglicherweise mit dem Unispital Basel zusammenarbeiten, welches neben dem Spital in Lausanne ebenfalls viel Erfahrung in der Geschlechtsangleichung hat. «Mehr als zwei solcher Zentren macht in der Schweiz keinen Sinn», findet Pietro Giovanoli, Direktor der Klinik für Plastische Chirurgie und Handchirurgie in Zürich.

So sollen die verschiedenen beteiligten Kliniken noch enger zusammenarbeiten. Denn bei Geschlechtsangleichungen sind nicht nur Chirurgen gefragt, sondern auch Urologen, Gynäkologen, Psychiater, Endokrinologen oder Dermatologen.