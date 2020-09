Im Sommer 2021 soll laut Kanzler Kurz alles gut sein – was sagt der Virologe?

Im Sommer die Normalisierung. Das tönt nach einem Ziel in Sichtweite. Der österreichische Kanzler Sebastian Kurz ist überzeugt, dass dies möglich sein wird . Er stützt sich auf ein Gespräch mit den drei Chefs der Pharmaunternehmen Novartis, Roche und Lonza. Diese wollen die Pandemie mit Medikamenten und Impfungen besiegen.

Doch was sagt der Virologe dazu? Manuel Battegay ist Chefarzt am Unispital Basel und Mitglied der Swiss National Covid-19-Taskforce. Er findet: «Dies ist eine optimistische Einschätzung.» Während Kurz davon sprach, dass neue Medikamente die Krankheitsverläufe schon in den nächsten Monaten abschwächen werden, sagt Battegay: «Eine gute Impfung wird direkter helfen die Pandemie zu überwinden als eine Therapie.» Bei Viruserkrankungen bestehe immer das Risiko, dass Therapien für einen Teil der Patienten zu spät komme.

Impfstoff für die Masse vermutlich erst ab Herbst

«Im Winter wissen wir, ob ein oder mehrere Impfstoffe wirksam sind oder nicht.» Und im Falle eines sicheren und wirksamen Impfstoffes werde dieser dann erst nach sechs Weiteren Monaten in genügender Menge zur Verfügung stehen. Realistisch ist ein Impfstoff für alle also eher ab Herbst 2021. Dass ein wirksamer Impfstoff überhaupt gefunden wird, diesbezüglich ist auch Battegay optimistisch: