Ihnen macht die Schulöffnung grosse Sorgen: Familien mit Vorerkrankungen in der Zwickmühle

Seit der Geburt von Alexa plant Antje die Zukunft kaum mehr. Sie nimmt Tag für Tag und geniesst ihre lebensfreudige, quirlige und selbstbewusste Tochter. So beschreibt Antje die Dreijährige. Das Wort «krank» benutzt sie nicht gern. Die unheilbare Stoffwechselkrankheit zystische Fibrose, die Alexas Lunge und Darm angreift, soll nicht stets im Vordergrund stehen.

Aus unserer Sicht betrachtet, leben nun alle Menschen so wie wir

Verändert hat sich dennoch viel für sie. Antje hat ihren Job in der Pflege gekündet. Per sofort, der Arbeitgeber verstand ihr Anliegen.

Die Schutzmassnahmen in Pflege- und Gesundheitseinrichtungen sollten noch verbessert werden. Ich sah mich als ein zu hohes Risiko für unsere Tochter und musste Prioritäten setzen

Enrico leidet seit Geburt an Asthma, seine Frau an einem Herzfehler und Bluthochdruck. Die vergangenen Wochen beschreibt er als äusserst schwierig.

, sagt er. All die News, die auf ihn einprasselten, belasteten ihn. Manchmal hatte er abends das Gefühl, keine Luft mehr zu bekommen. Deshalb reduzierte er seinen Medienkonsum. Er liest, hört oder sieht die Nachrichten nur noch gezielt.

«Die Ängste lassen nicht nach. Wir lernen aber langsam, damit umzugehen», sagt Enrico. Bevor sie an den Wochenenden mit den Velos in die Natur fahren, überlegen sie sich Routen, wo sie kaum jemandem begegnen. Damit versuchen sie, das ungute Gefühl einzudämmen, das ihr permanenter Begleiter ist. Das Einkaufen verlegt Enrico auf Randzeiten – und betritt den Laden nur mit Maske.

Die Eröffnung der Schulen belastet die Familien

Es sind solche Massnahmen, die den Familien von Risikopatienten etwas Kontrolle vermitteln. Entsprechend schauen sowohl Antje als auch Enrico mit gemischten Gefühlen den angekündigten Lockerungen und der Wiederbelebung des gesellschaftlichen Lebens entgegen. Der Lockdown vermittelte ihnen etwas Sicherheit. Die bricht nun weg. Wann und wo sie einkaufen und ob sie in naher Zukunft Freunde treffen, können sie zwar weiterhin steuern. Ausserhalb ihrer Kontrolle liegt die Wiedereröffnung der Schule.

In etwas mehr als zwei Wochen kehrt sowohl Antjes als auch Enricos Sohn zurück in den Kindergarten respektive in die Schule. Darüber mag Antje noch nicht nachdenken, denn der Bruder könnte eine Gefahrenquelle für Alexa darstellen.