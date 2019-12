Hier wird der grösste Indoor-Spielplatz der Schweiz gestürmt – «kinderfressende» Hüpfburg inklusive

Nach zweijähriger Bauphase eröffnete der grösste Schweizer Indoor-Vergnügungspark für Familien in Rohrbach BE. Auf einer Fläche von 6000 Quadratmetern können sich Kinder die Zeit vertreiben, etwa auf einem acht Meter hohen Hochseilgarten oder an einem Klettergerüst. Oder im Maul eines Hüpfburg-Tigers.