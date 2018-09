Verkuschelte Herbsttage

In den Herbst- und Wintermonaten ist das Bedürfnis nach wärmenden Materialien und Farben besonders gross. (Kunst-)Felle, Wolldecken, Teppiche und Kissen laden zum Kuscheln und Faulenzen ein. Am schönsten sind Textilien in weichen Erdtönen. Legen Sie gleich zu Herbstanfang los und tauchen Sie Ihr Daheim peu à peu in ein herbstliches Ambiente.

Während die Einrichtung in den Sommermonaten eher leicht und schlicht sein sollte, darf im Herbst – je nach Geschmack – ruhig etwas dicker aufgetragen werden. Wer also üppige Dekorationen mag, kann sich jetzt getrost ausleben. Samt ist das perfekte Material dafür!

Zeit für Natürlichkeit

Auch die richtige Farbgebung trägt zur Gemütlichkeit bei. Dabei müssen es nicht immer die typischen Laubfarben Gelb, Orange, Rot und Braun sein (die oftmals an die 70er-Jahre erinnern und manch einem so gar nicht gefallen). Subtiler und harmonischer sind sanfte Naturtöne wie Beige, Dunkelgrün oder auch Anthrazit. Zusätzlicher Pluspunkt: Sie passen zu fast allen anderen Farben.

Wie wär’s mit einem neuen Wandanstrich in Grün oder Grau? Oder mit der farblichen Umgestaltung Ihres Bads? Auch eine Tapete kann Ihrem Zuhause eine herbstliche Note verleihen: Wählen Sie dazu ein opulentes florales Muster in Grüntönen! Sie werden sich wie auf dem englischen Land fühlen.

Wer keine Lust auf grosse Veränderungen hat und lieber nur kleine herbstliche Farbakzente setzen mag, kann zum Beispiel auf Vasen, Bettbezüge oder Lampenschirme in herbstlichen Naturtönen zurückgreifen.

Verstrickte Sache

Es muss nicht immer feinster Kaschmir sein: Herbstliche Decken dürfen ruhig mit dickster Wolle aufwarten. Dasselbe gilt für Mützen und Schals. Je gröber, desto besser! Rustikale Kleider und Innendekorationen finden Sie am ehesten in skandinavischen Läden. (Dort gibt es übrigens auch jede Menge anderer Accessoires aus natürlichen Stoffen wie Samt, Wolle, Leinen, Glas, Metall, Ton, Leder, Fell und Holz. Perfekt für den nordischen „Hygge“-Stil.)

Statt Wolliges zu kaufen, können Sie sich natürlich auch selbst ans Werk machen und Ihre ganz individuellen Decken und Schals stricken. Das Gute an der Sache: Je gröber die Wolle, desto schneller geht’s voran! Auch hier sind natürliche und warme Farben angesagt: Setzen Sie auf Crèmeweiss, Tannengrün oder Dunkelbeige.

Privater Rückzugsort

Sind Sie glücklicher Besitzer eines uralten Ohrensessels? Oder bevorzugen Sie einen Schaukelstuhl oder ein Canapé? Egal. Wichtig ist, dass Sie sich einen heimeligen Rückzugsort schaffen, eine richtige kleine Wohlfühloase. Sie sollte genau so sein, dass sie eine Anziehungskraft auf Sie ausübt! Was auf keinen Fall fehlen darf, sind eine warme Decke oder ein kuscheliges Fell, eine Lampe und ein kleiner Tisch. Denn auch Ihr Buch, Ihre Zeitschrift und Ihre Teetasse sollen natürlich Platz haben.

Tipp: Richten Sie sich für die abendlichen Stunden, in denen es draussen noch hell ist auch auf Ihrem Balkon oder Ihrer Terrasse ein romantisches Plätzchen ein. Was gibt es Schöneres, als draussen in der Kälte in eine warme Decke gekuschelt einen Kaffee zu geniessen und Guetzli zu essen?

Alles neu macht das Licht

Zur häuslichen Behaglichkeit trägt auch die richtige Beleuchtung bei. Eine Neonröhre im Wohnzimmer? Undenkbar. Dunkle Stoffschirme verbreiten wohlig warmes Licht. Noch schöner werden solche Leuchten, wenn sie durch den Schirm goldenes Licht ausstrahlen. Verzichten Sie trotz der früh einsetzenden Dunkelheit auf eine allzu grelle Beleuchtung. Das Motto lautet: Weniger (Helligkeit) ist mehr (Wohligkeit). Wie wär’s zum Beispiel mit ein paar Lichterketten?

Was im Herbst auf keinen Fall fehlen darf, sind Kerzen aller Art. Kerzen verbreiten Romantik und Wärme – egal, ob als Windlicht, Laterne oder herbstlich dekoriertes Teelicht. Wer keine Lust auf das tägliche Anzünden hat oder befürchtet, die Kerzen versehentlich brennen zu lassen, weicht auf batteriebetriebene Kunstkerzen mit Timer aus. Manche LED-Kerzen flackern sogar!

Hölzerner Duft

Zu den Materialien, die Wärme und Behaglichkeit ausstrahlen, gehört zweifellos Holz. Für eine herbstliche Dekoration im Landhausstil braucht es nicht viel: ein Fell, ein paar Duftkerzen und ein paar Holzscheite – fertig. Holz bringt eine heimelige Herbst-Atmosphäre in Ihr Zuhause.

Sie haben keinen Platz für einen Kamin oder wohnen nur zur Miete? Stellen Sie eine kleine Beige aus Holzscheiten in Ihrem Wohnzimmer auf – es wird Sie auch ohne Ofen an ein knisterndes Kaminfeuer erinnern! Und das Holz duftet. Wenn Sie züngelnde Flammen lieben, stellen Sie sich einen kleinen Elektrokamin in Ihr Wohnzimmer.

Geben Sie sich einen Korb

Herbst ist die Zeit der Ernte. Und Körbe verleihen jedem Raum genau diesen kernigen Look, der die eigenen vier Wände in ein gemütliches Landhaus verwandelt. Ob für Zeitungen und Zeitschriften, als Aufbewahrung für Decken, Spielzeug oder Strickutensilien – leer bleiben werden die schönen Vorratsbehälter mit Sicherheit nicht.

Zeit für gute Lektüre

Das Sofa ist parat, das Licht stimmt und der Feierabend ist da. Fehlt nur noch die passende Herbstlektüre. Vielleicht haben Sie ja Lust, sich in einen richtig dicken Schinken zu vertiefen? Schliesslich laden Herbstabende zum ausufernden Schmökern ein. Jetzt wäre Zeit für eine Biografie, eine Familiensaga oder einen spannenden Krimi. Sie sind keine Leseratte, sondern schauen lieber Filme? Suchen Sie sich etwas aus, das es Ihnen warm ums Herz werden lässt: eine Hollywood-Komödie zum Beispiel oder einen französischen Liebesfilm.