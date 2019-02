Schlanker Bauch, lange Haare, reine Haut. Interessiert an Mode, Ernährung und Beauty. Trifft das auf Sie zu? Dann könnten Sie die nächste Influencerin sein. Klingt etwas oberflächlich und altbacken – ist aber so. Zu diesem Ergebnis kommt die Studie «Weibliche (Selbst-)Inszenierung in sozialen Medien» der deutschen MaLisa-Stiftung, die letzte Woche vorgestellt wurde. Für diese Untersuchung wurden unter anderem 300 Instagram-Posts untersucht und Youtuberinnen interviewt. Internetfotos von Jugendlichen wurden mit denen der Influencerinnen verglichen.

Klickt man sich durch Instagram und die Youtube-Accounts der Influencerinnen, scheint alles Hand in Hand zu gehen: Neue Modetrends, Schminktipps und Fitness-Übungen. Die Bilder und Videos zeigen meist dünne Frauen mit langen Haaren in ihrem privaten Umfeld. Die Farbe rosa sticht dabei besonders ins Auge. Erschreckend, wie die deutsche Schauspielerin Maria Furtwängler findet. Sie hat die Studie zusammen mit ihrer Tochter, Lisa Furtwängler, in Auftrag gegeben und fasste das Ergebnis im Berliner RBB-Kulturradio zusammen: «Man muss sich fragen, was mit den Strukturen nicht stimmt. Ich habe das Gefühl, dass vermehrt das Frauenbild der Fünfzigerjahre gefördert wird.»