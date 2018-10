«Süsses oder Saures!?» Vor unserer Haustüre stehen drei Kinder, als Hexe, Skelett und Gespenst verkleidet. Entgeistert schaue ich die kleinen Gruselgestalten an. Was soll das? «Süsses oder Saures!?» Das klingt wie eine Aufforderung und Frage in einem. Ich bleibe ratlos. Schliesslich springt mir unsere Tochter bei und klärt mich über das Treiben auf: Es ist Halloween. Die neue Erscheinung war in meine Erfahrungswelt eingebrochen, wie sie Mitte der 1990er-Jahre in unserer Brauchkultur auftauchte: unvermittelt. Importiert aus den USA, für Klein und – wie könnte es auch anders sein – mit Halloween-Partys auch für Gross.

Inzwischen ist aus Halloween eine Art Brauch geworden – jedoch ein umstrittener. Wie die Oktoberfeste, die nun auch in der Schweiz Stadt und Land berauschen. Kulturpessimisten sehen heimisches Brauchtum bedroht. Und insbesondere evangelikale Christen lehnen Halloween ab, weil es dabei um Okkultismus und Satanismus gehe – ungeachtet dessen, dass das Treiben längst keine ernsthaften religiösen Züge mehr trägt und weitgehend kommerzialisiert ist. Für Halloween sind denn auch eher Volkskundler als Theologen zuständig, und für seine Ausbreitung bei uns Marketingexperten und Eventorganisatoren.

Viele heimische Bräuche brauchten eine Reanimation

Die Klage über die Verdrängung und das Verschwinden einheimischer Bräuche ist nicht neu. Dabei macht der Zürcher Volkskundler Ueli Gyr im «Historischen Lexikon der Schweiz» darauf aufmerksam, dass viele hiesige Bräuche überhaupt nur dank künstlicher Revitalisierung überlebt hätten. Einzelne Lokalanlässe hätten sich so zu Grossveranstaltungen entwickelt, etwa die Fête des Vignerons in Vevey, die nächstes Jahr wieder stattfindet, oder die Räbechilbi in Richterswil ZH. Dort wurden die Räben dem Zeitgeist folgend schon mal durch Laternen ersetzt, wurde dem Kinderbrauch aus dem 19. Jahrhundert später eine «passende» Ursprungslegende übergestülpt.