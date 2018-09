Ähnlich ging es dem ostschweizerischen Ribel, einem gebratenen Fladen aus Maismehl, Milch, Wasser, Butter und Salz. Früher war der Ribel in der Ostschweiz ein beliebtes Frühstück. «Während ein Bündner Bauer nur nach einem Türggeribel ein schweres Tagwerk beginnen will – worauf sogar die Kriegswirtschaft mit Sonderzuteilungen von Mais Rücksicht nahm –, findet der Mittellandbauer noch heute, der Mais sei nur als Schweine- und Hühnerfutter zu gebrauchen», hielt der Historiker Richard Weiss 1946 in seinem Buch «Volkskunde der Schweiz» fest.

Rösti ist in den Speisekarten der Schweizer Restaurants meist in Gesellschaft anderer währschafter Abendessen aufgelistet. Das ist ein Fehler: Gesünder wäre es, sie am Morgen zu geniessen. Unsere Vorfahren wussten dies. Die Rösti war in ihren Ursprüngen im späten 19. Jahrhundert ein verbreitetes Frühstück für Bauern, das in den Kaffee getunkt wurde. Dass man Rösti mit Spiegelei und Speck oder als Beilage zu Zürcher Geschnetzeltem isst, ist eine Angewohnheit neueren Datums. Auf dem Frühstückstisch landet heute vor allem Süsses.

Das verschmähte Zmorge

Doch nicht nur deftige Speisen wie Rösti und Ribel verschwanden vom Frühstückstisch, sondern oft das Zmorge an sich. Es ist die von den Schweizern am häufigsten ausgelassene Mahlzeit, wie vergangenes Jahr eine Erhebung des Bundes zeigte. Das müssen wir überdenken. Wie diverse Studien zeigen, sind Zmorge-Esser nicht nur weniger von Übergewicht betroffen, sondern leiden auch seltener an Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Stoffwechselstörungen wie Diabetes.

Um gesund zu bleiben, sollten wir also nicht nur Kalorien zählen, sondern auch das Timing der Mahlzeiten im Blick behalten. Denn offenbar spielt es sogar eine grössere Rolle, wann wir essen, als was und wie viel wir essen. Dies fand eine israelische Forscherin in einem Experiment heraus. In ihrer Studie standen übergewichtige Frauen mit Stoffwechsel-Problemen wie Bluthochdruck oder erhöhtem Cholesterinspiegel im Fokus. Die Studienteilnehmerinnen erhielten allesamt identische Mahlzeiten. Eine Gruppe nahm aber den Grossteil der Kalorien am Morgen zu sich und ass dafür am Mittag und am Abend weniger. Die andere Gruppe erhielt den umgekehrten Ernährungsplan, also ein kleines Frühstück und ein grosses Abendessen.

Die Ergebnisse waren frappant. Die Teilnehmerinnen der Frühstücksgruppe nahmen mehr als doppelt so viel ab als diejenigen der Abendessengruppe. Zudem verbesserten sich die Stoffwechselprobleme der Frauen in der Frühstücksgruppe stärker als in der anderen Gruppe. Indizien dafür waren der tiefere Nüchternblutzuckerspiegel, niedrigere Insulinwerte und eine geringere Insulinresistenz.

Vorsicht, Diabetes!

Auch in weiteren Studien zum Essverhalten fand man Hinweise, dass regelmässige Frühstückesser in ihrem Leben seltener von Stoffwechsel- und Herzkreislauf-Erkrankungen betroffen sind. Solche Studien sind allerdings nicht immer über alle Zweifel erhaben. Denn unter den Probanden, die regelmässig frühstücken, sind Personen mit einem höheren Bildungsgrad übervertreten. Sie achten tendenziell mehr auf eine gesunde Ernährung und sportliche Aktivität, was die Ergebnisse verfälscht.

So gibt es denn auch Kritiker, die den Nutzen des Frühstücks bezweifeln oder diese Mahlzeit gar für schädlich halten. Doch insgesamt spricht ziemlich viel für das Frühstück. Eine Meta-Analyse von acht Studien mit über 100'000 Teilnehmern fand beispielsweise einen Zusammenhang zwischen dem Auslassen des Frühstücks und einem erhöhten Risiko für Diabetes Typ 2.

Wie dem auch sei: Ernährungsexperten raten, einfach auf den eigenen Körper beziehungsweise den knurrenden Magen zu hören. Und wir finden, dass es viel zu viele leckere und erst noch gesunde Frühstücksgerichte gibt, um diese Mahlzeit auszulassen.

Zwei Rezepte für ein tolles Frühstück

Herbst-Rösti für 4 Personen

Wie die Vorfahren mit einem währschaften Schweizer Klassiker in kalte Herbsttage starten.

1,2 kg Gschwellti, geraffelt

1 TL Salz

Pfeffer

2 Messerspitzen Muskat

200 g Speckwürfeli (kann für vegetarische Variante weggelassen werden)

2 Zwiebeln, in Streifen

3 Birnen, entkernt und in Scheibchen geschnitten

30 g Butter

Den Speck langsam knusprig braten, herausnehmen und abtropfen. Zwei der geschnittenen Birnen und die Zwiebeln in der selben Pfanne kurz dämpfen. Die geraffelten Kartoffeln mit den Zwiebelstreifen und der Hälfte des Specks und Birnenscheibchen mischen. Auf einem Blech im auf 240 Grad vorgeheizten Backofen ca. 20 min braten. In der Zwischenzeit die restlichen Birnenscheibchen in Butter kurz anbraten. Die gebratenen Birnen zusammen mit dem Rest des Specks auf der Rösti verteilen und ca. 5 min fertig backen. (Rezept: Betty Bossi)

Overnight Oats