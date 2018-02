Frauen stehen auf Dreitagebart

Das Barthaar spriesst ab der Pubertät und wächst etwa 0,4 Millimeter pro Tag. Um einen Vollbart heranwachsen zu lassen, dauert es mehr als sechs Wochen. Er steht indes nicht allen Männern. «Der Vollbart muss zur Persönlichkeit passen», unterstreicht Franco Nocito, erfahrener Barber aus Brugg AG (siehe Interview). «Der Bart ergänzt die Gesichtslinien. Ein Vollbart steht Männern mit eher rundem Gesicht. Er zieht ihr Gesicht in die Länge.» Manche Männer sind zudem mit dichtem Bartwuchs gesegnet, andere nicht. «Bei wenig ausgeprägtem Wuchs ist es besser, versuchsweise einen Dreitagebart zu tragen oder noch besser auf die Glattrasur zu setzen.»

Der Mensch beurteilt sein Gegenüber in Millisekunden, der Blick ins Gesicht spielt dabei die entscheidende Rolle. Daher: Wie attraktiv finden Frauen Männer mit Vollbart? In einer Umfrage der Online-Partnervermittlung Par-ship.de fand überraschenderweise nur jede zehnte Frau Gefallen am Vollbart. Am besten schnitt der Dreitagebart ab; er wurde von knapp der Hälfte der Frauen als sexy eingestuft.

Ein differenzierteres Bild zeichnet Bartforscher Dixson. Er wies beispielsweise nach, dass in Grossstädten lebende Frauen Männer mit Bart attraktiver finden als Frauen, die in kleineren Städten wohnen. In grossen Städten leben viele Männer auf engstem Raum. Wer dort einen Vollbart trägt, setzt sich ab und markiert offenbar Dominanz. Und Dominanz kann, wie man weiss, attraktiv wirken.

Teil einer Bewegung

Der Vollbart wurde in den vergangenen Jahren, nach dem ersten Hype, oft totgesagt. Franco Nocito winkt ab: «Das ist Quatsch. Der Vollbart ist kein Trend. Er ist Teil einer Bewegung.» Allerdings sind einige Lifestyle-Experten überzeugt, dass der Schnauz demnächst den Platz des Vollbarts übernimmt. Fernsehserien wie «Lethal Weapon» oder «The Deuce» mit schnurrbärtigen Hauptdarstellern böten die entsprechenden Anschauungsbilder, sagen sie. Barber Nocito sieht das anders. «Der Schnauz wird sich nicht durchsetzen», sagt er. «Er ist unbeliebt und nur etwas für Trendbewusste, wenn überhaupt.»