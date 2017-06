Angesichts der zunehmenden Bedrohung des weltberühmten Great Barrier Reef vor der Nordküste Australiens hat erstmals eine Studie dessen wirtschaftlichen und sozialen Wert erfasst. Ergebnis: Das Ökosystem ist mit rund 38 Milliarden Euro ein enormer Wirtschaftsfaktor.

«Zu gross, um zu scheitern», schreiben die Autoren der Great Barrier Reef Foundation in ihrem Bericht «Deloitte Access Economics», der gestern veröffentlicht wurde. «Mit 56 Milliarden australischen Dollar ist das Riff mehr als zwölf Sydney- Opernhäuser wert», heisst es in einem eindringlichen Vergleich mit dem ebenso berühmten architektonischen Wahrzeichen der Millionenstadt Sydney.

Allein für den Tourismus schlage das Great Barrier Reef mit einem Wert von 29 Millionen australischen Dollar zu Buche. Etwa 64 000 Arbeitsplätze seien an das Ökosystem gekoppelt. Der indirekte Wert, also seine Wertschöpfung auch bei Menschen, die das Korallen-Riff bislang nicht besucht hätten, es aber kennen, belaufe sich auf 24 Milliarden australische Dollar. Der Chef der Stiftung, Steve Sargent, erklärte, dass die Studie zeige, dass kein anderes australisches Gut in ähnlich grosser Weise zur Wahrnehmung der «Marke Australien» beitrage wie das Ökosystem. Für die Studie wurden 1500 australische und internationale Teilnehmer aus zehn Ländern befragt.

Verheerende Korallenbleiche

Zuletzt sorgten alarmierende Berichte über die Bedrohung des Great Barrier Reef für Aufsehen. So ist die Korallenbleiche noch schlimmer als gedacht: Im Jahr 2016 seien 29 Prozent der Flachwasserkorallen abgestorben, teilten Forscher Ende Mai mit. Bislang waren die Wissenschafter aufgrund von Luft- und Unterwasseraufnahmen davon ausgegangen, dass im vergangenen Jahr 22 Prozent der Korallen zerstört wurden. In diesem Jahr wird mit einer weiteren verheerenden Korallenbleiche gerechnet. Ursache: der Klimawandel und die Erwärmung der Ozeane.

Zusätzliche Schäden richtete im März der Zyklon «Debbie» an. Starkregen nach dem Wirbelsturm liess zahlreiche Flüsse über die Ufer treten. Das mit Ablagerungen und Stickstoff verschmutzte Hochwasser lief in das Riff und schadete den Korallen. Auch Wasserverschmutzung durch Rückstände aus der landwirtschaftlichen Produktion setzt dem Ökosystem zu.