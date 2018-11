Das «Herzlich Willkommen»-Schild hat schon viele Kinder begrüsst. Mit prall gefüllten Koffern und Taschen sind einige von ihnen vorbeigegangen. Darin schleppten sie Kleider, Schulbücher, Lieblingsspielzeuge – Dinge ihres Alltags. Einen Alltag, den sie an einem neuen Ort einrichten müssen, bei ihnen fremden Menschen. Denn zu Hause geht nichts mehr. Würden sie dort weiter aufwachsen, blieben ihre Seelen nicht gesund. Deshalb stand jedes dieser Kinder eines Tages vor dem Haus mit dem «Herzlich Willkommen»-Schild. Wer durch dessen Türe tritt, merkt rasch: In diesen Räumen soll man sich wohlfühlen. Hell und luftig sind sie möbliert. Neben dem Spiegel hängt ein Schild: «Du bist schön. Punkt.» Irgendwo in der Nordwestschweiz liegt dieses Zuhause der Müllers*. Seit 17 Jahren sitzen am grossen Holztisch in der Stube auch Pflegekinder. Das waren so viele, dass Müllers die genaue Zahl spontan nicht nennen können. «Gegen dreissig», sagt Daniel Müller*, während seine Frau Manuela* noch lautlos zählt. Einige der Kinder brauchten nur eine kurzzeitige Bleibe. Andere haben hier ihre Wurzeln geschlagen. Zwei Buben leben seit 12 Jahren bei Müllers, einer seit zwei Jahren. «Sie sind ein Teil von uns geworden», sagt Manuela. Auch Ferien verbringen sie inzwischen zu fünft.

Umdenken gefordert Einer von ihnen ist Leo*. Bei Müllers sei er, weil er «viel mit Mami stritt». Trotzdem sei die Trennung von der Mutter schwierig gewesen, erzählt der 12-Jährige. Heimweh plagte ihn. «Mega traurig war ich damals», sagt Leo. Geholfen habe, dass er bei Müllers mit anderen Kindern zusammenlebte, mit denen er spielen konnte. «Und dass hier ein Junge wohnt, der vom selben Fussball- und Eishockeyclub Fan ist wie ich.» Heute gefalle es ihm bei Müllers. Was findet er besonders gut an ihnen? Leo überlegt. «Eigentlich alles. Aber vor allem, dass Manuela so gut kochen kann.» Paare wie Müllers sind gesucht. Zum Teil händeringend. Der Aufwand, um Pflegeeltern zu finden, nimmt zu. Das bestätigen drei der grössten Vermittlungsorganisationen von Pflegekindern in der Nordwestschweiz: Familea (BS/BL), Kompass (SO) und die Fachstelle Pflegekind Aargau. Hat in der Vergangenheit die Mundpropaganda funktioniert, braucht es heute stete Öffentlichkeitsarbeit und Sensibilisierung für die Thematik. Oder wie es Gabriela Willimann von Kompass ausdrückt: «Wir müssen aktiv werben und intensiv suchen. Wir schalten Inserate, organisieren Info-Abende und verteilen Flyer. Dennoch ist es nicht einfach, passende Pflegefamilien zu finden.»

Genaue Zahlen fehlen Wie viele Pflege- und Heimkinder in der Schweiz leben, ist unklar. Es existieren nur Schätzungen. Diese gehen davon aus, dass zwischen 18 000 und 19 000 Kinder und Jugendliche fremdplatziert sind. Rund 30 Prozent von ihnen leben in Pflegefamilien, knapp 70 Prozent in Kinder- und Jugendheimen. Das schätzen die beiden Verbände Pflege- und Adoptivkinder Schweiz (Pach) und Integras. Sie versuchen seit Jahren, die genauen Daten zu erheben. Es blieb aber stets bei Hochrechnungen. Denn: «Höchstens zwei Drittel der Kantone» hätten die Zahlen geliefert, teilten die Verbände kürzlich mit. Nun beenden sie die Erhebungen. (ABA)