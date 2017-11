Die Idee entstand vor ein paar Jahren, als Max und seine damalige Freundin auf dem Weg zum Campen in Big Sur waren und dabei die wunderbare Landschaft des Highway 1 passierten. Max dachte sich, dass es lustig wäre, eine professionelle Autowerbung für eine schrottige Karre zu machen.

Ein Kinderspiel für einen Profi

Lanmans einminütiger Clip beherbergt alle Features einer klassischen Autowerbung – ein Kinderspiel für den 29-Jährigen, der schon beruflich mit solchen Werbungen zu tun hatte.

Am Dreh beteiligt waren ein befreundeter Kameramann, eine Schauspielerin und ein Sprecher. Er hätte schon viel Zeit in Videos investiert und nichts sei passiert, erklärt Lanman in einem Video von «Spiegel Online». Er wusste also, dass er ein Risiko eingehen würde. Die vier wollten also einfach Spass haben – und strichen bis Mittwochmittag prompt über 4,2 Millionen Klicks auf Youtube ein.