Tourismus soll Delfine retten

Normalerweise kooperieren Wildtiere und Menschen nicht. Die Zusammenarbeit am Irawady-Fluss ist eine der wenigen Ausnahmen. Doch sie ist äusserst fragil, wie Brian Wood, Professor an der Universität Yale, gegenüber der «New York Times» sagt: «Bricht die Beziehung zwischen Fischern und Flussdelfinen ab, ist es fast unmöglich, sie wieder aufzubauen.» Wood hat eine ähnliche Zusammenarbeit zwischen Menschen und Spechtvögeln in Tansania untersucht. Sie stöbern gemeinsam Honig von Wildbienen auf.

Seit wann die Partnerschaft zwischen den Flussdelfinen und den burmesischen Fischern existiert, ist unklar. Maung Lay hat die Tradition im Boot seiner Eltern mitbekommen und als Jugendlicher damit begonnen, selber mit den Delfinen im Fluss zu kommunizieren. Damit dies gelinge, brauche es viel Geduld, sagt er. «Eine Beziehung zu den Tieren aufzubauen, dauert zwischen 10 und 15 Jahre.»

Die grosse Beute bleibt heute sowohl bei den Fischern als auch bei ihren Partnern unter Wasser aus. Die Lebensgrundlage beider bröckelt; das Gewässer gibt nur noch wenig Nahrung her. Was die Menschen weiter in die Armut reisst und sie in die Städte abwandern

lässt, bedroht die Flussdelfine in ihrer Existenz.

Weltweit findet sich ihre Art lediglich an drei Orten: im Mahakam-Fluss in Indonesien, im Mekong in Kambodscha und im Irawadi in Myanmar. Wie lange die Tiere sich in den sich verändernden Lebensräumen noch behaupten können, ist unklar. In allen drei Gewässern drohen sie auszusterben. In Myanmar kämpft die amerikanische Tierschutzorganisation Wildlife Conservation Society (WCS) dagegen an. Gemäss ihren Angaben umfasst die Population im Irawadi 68 ausgewachsene Flussdelfine und ein Jungtier.

Die Überfischung und die damit verbundene Nahrungsnot stellen nicht die einzigen Gefahren für die Tiere dar. Pestizide, Industrieabfälle und ein hoher Quecksilbergehalt durch den Goldabbau greifen ihre Gesundheit zusätzlich an. Auch der Schiffsverkehr hat durch die Modernisierung des Landes zugenommen und ist heute lärmiger Bestandteil der Lebensräume der Tiere. Doch die grösste Gefahr für die Delfine gehe von den illegalen Fischfangmethoden aus, sagt Naing Lin von der WCS. «Die meisten Tiere sterben durch die Dynamit- und Elektrofischerei oder verenden in den verbotenen meterlangen Stellnetzen.»

Um die Delfine immerhin auf einem Flussabschnitt davor zu bewahren, hat das Departement für Fischerei 2005 eine Schutzzone erlassen. Auf diesen 74 Kilometern wird seither zwei Mal pro Monat patrouilliert. Heute besteht Einigkeit, dass diese Massnahme nicht ausreicht, um die Population zu retten. Die Hoffnungen ruhen auf einem Ökotourismusprojekt, das die WCS gemeinsam mit dem Departement für Fischerei lanciert hat. Dabei soll die spezielle Partnerschaft zwischen Mensch und Delfin Touristen anlocken und den Dorfbewohnern zu höheren Einkommen verhelfen. Durch die Touren sollen die Gäste in die kleinen Kommunen gelangen, wo sie bei Einheimischen essen oder die ansässigen Töpfereien besuchen. Das Ziel ist, möglichst viele Anwohner im Projekt einzubinden. Dafür finden nun Koch-, Sprach- oder Computer-Workshops statt.

Vertrauen verspielt

Han Win vom Departement für Fischerei sagt: «Wir können die Delfine nur retten, wenn es uns gelingt, der Bevölkerung ihren Wert zu vermitteln. Sonst lassen sich die illegalen Fangmethoden kaum stoppen.» Ob die Idee funktioniert, muss sich noch weisen. Der Grat ist schmal: Nicht nur sehen sich die Tierschützer ganz plötzlich

mit Aufgaben von Entwicklungshelfern konfrontiert. Ein Erfolg kann auch rasch ins Gegenteil kippen, wenn Grossanbieter mitmischen und die Delfine mehrfach pro Tag «vorführen» wollen. Obwohl das Projekt erst am Anfang steht, spricht Naing Lin von der WCS bereits heute über eine Limitierung der Besucherzahlen.

So weit mag Fischer Maung Lay nicht denken. Er hat soeben das Abendessen beendet, wischt sich das Öl von den Fingern. Unter den Anwohnern, die entlang der Schutzzone leben, ist der 53-Jährige seit Jahren die treibende Kraft im Kampf für die Delfine. Er fährt täglich auf den Fluss, beobachtet sie. Vor zwei Jahren ist ihm erstmals aufgefallen, dass Tiere wieder zutraulicher wurden, näher ans Boot schwammen.

Ihr Verhalten habe ihn an das frühere erinnert, sagt Maung Lay. «Damals kam es vor, dass die Delfine uns Fischer mit Wasser anspuckten, wenn sie Hunger hatten», erzählt er. Die Zäsur fand 2005 statt. In jenem Jahr seien die ersten Tiere durch die Elektrofischerei getötet worden. In der Folge verschwanden die Delfingruppen, wenn ein Schiffsmotor zu rattern begann. Es dauerte Jahre, bis sie wieder auf die Signale ihrer Partner reagierten. Inzwischen arbeitet Maung Lay täglich mit ihnen, auch wenn keine Touristen zuschauen. Er will den Tieren beweisen, dass sie zumindest ihm vertrauen können.