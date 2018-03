Backbord ist Bootsmann Raymond manövrierunfähig. Sein linker Arm ist in Gips. Darum muss heute alles steuerbord und einhändig gehen: Seine Rechte macht das bunte Boot am rostigen Steg fest, sie hilft den Passagieren beim Einsteigen, dirigiert sie auf schwankenden Planken, damit sich nicht alle auf eine Seite setzen und den schmalen Nussschalen-Kahn mitsamt Bettlaken-Verdeck schon vor dem Ablegen kentern lassen. Alle drin? Aussenborder an und los!

Mit einer typisch maltesischen Dghajsa (sprich: «Deisa») durch die schlauchförmige Bucht Grand Harbour zu tuckern, ist die vielleicht schönste Art, sich Valletta zu nähern. Die aufgehende Sonne lässt das Wasser wie Glitzerfolie und die darüber 100 Meter hoch gestapelte Festungsstadt golden schimmern – dank beigefarbenem Sandstein, aus dem sie fast komplett erbaut ist.

Grüne und blaue, gelbe und rote Fensterläden und Türen sind Fassaden-Farbtupfer im Waterfront-Komplex. «Ihr habt Glück», sagt Raymond Schembi, «es ist gerade freie Sicht.» Der Bootsmann kennt die Parkzeiten der Kreuzfahrtriesen vor dem fotogenen, restaurierten Lagerhaus-Ensemble genau, er fährt mit seinem Holzkahn namens «Ramona» seit 30 Jahren täglich durch den Grand Harbour – zur Not auch einhändig.

Feuerwerk mit Akrobatik

Valletta ist neben der holländischen Stadt Leeuwarden die europäische Kulturhauptstadt 2018. Deshalb muss sich Bootsmann Raymond am 7. Juni wohl Zwangsurlaub nehmen. An diesem Tag ist der «Grand Harbour» Schauplatz eines der grössten Spektakel im Kulturjahr: «Pageant of the Seas».

Ein tagesfüllender Mix aus Regatten einzelner Stadtteile gegeneinander, Sportwettbewerbe, bei denen Schwimmer den Hafen durchkreuzen, Rennen mit kuriosen, selbst gebauten Booten und zum Abschluss ein Feuerwerk mit Akrobatik in der Takelage von Grossseglern. «Wir Malteser sind völlig verrückt nach Feuerwerk», sagt Raymond.

«Jeder will den anderen übertreffen. Meine Familie die von gegenüber; und unser Dorf soll das prächtigere Feuerwerk haben als das Nachbardorf.» Solche typisch maltesischen «Festas» sind geprägt von überbordend goldgeschmückten, mit ausgelassenen Menschen völlig überfüllten Strassen und Plätzen, lauter Musik – und einem Feuerwerk.

Die gemeinschaftsstiftende «Festa» ist das Leitmotiv des Kulturhauptstadtjahres und prägte schon seine Eröffnung am 20. Januar – mit spanischer Musik-Akrobatik, maltesischer Tanz-Performance und Video-Projektionen auf Vallettas «Castille Square» und drei weiteren zentralen Plätzen, zwischen denen Tausende Besucher hin- und herpilgerten. Etwas kleiner ist der «Freedom Square», er bietet aber fast täglich Bühne für ein Schauspiel.