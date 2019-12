Federn waren schon in der Urzeit in – jetzt haben auch Modedesigner sie für sich entdeckt

Einmal im Leben Lady Gaga sein. Nur an einem ganz bestimmten Tag: Man schreitet an Silvester wie die Sängerin und Schauspielerin an den Filmfestspielen in Venedig in einem rosa Federkleid von Valentino über den Teppich – einfach bezaubernd! Sorgen müsste man sich keine machen, falls man ob dem voluminösen Kleid hinfallen würde. Die Landung wäre himmlisch – man sinkt in ein Federbett.

Aber bleiben wir auf dem Boden und erfreuen uns an den vielen Engeln mit ihren Federflügeln, die uns jetzt überall begegnen. Federn, diese Kunstwerke der Natur! Kaum jemand, der sich ihrem Zauber entziehen könnte. Doch was ist es, was an diesen Gebilden aus Keratin so berührt? Die Leichtigkeit? Die Feinheit? Die Fähigkeit zu fliegen? Wohl alles ein bisschen. Sicher hängen an Federn Träume und Fantasien – und so manche Geschichte. Ihnen geht derzeit eine Ausstellung im Gewerbemuseum Winterthur nach und beleuchtet ihre Vielfalt und Bedeutung in Design, Kunst und Popkultur. Und sie wirft einen kritischen Blick auf das Verhältnis von Mensch und Tier.