Kaum eine Marke hat so viel Mythos und Strahlkraft wie Ferrari. Der Name ist Sinnbild für italienische Sportwagenhistorie, Rennsportruhm und teuren Luxus.

Ein Image, dass seit der Gründung der Scuderia Ferrari 1948 sorgsam aufgebaut und gepflegt wurde. Sowohl mit Erfolgen auf den Grand-Prix-Strecken dieser Welt als auch mit aufsehenerregenden Sportwagen für die Strasse. Ein roter Faden durch die Modellgeschichte der roten Renner sind die zweisitzigen V8-Mittelmotorsportwagen. Ursprung dieser Geschichte ist der 308 GTB von 1975.

Diese Tradition will Ferrari nun mit dem jüngsten Spross dieser Dynastie ehren: dem F8 Tributo. Er zitiert in seinem Design legendäre Vorfahren wie den F355 (1994 bis 1999) mit vier runden Rückleuchten oder den F40 (1987 bis 1992) mit seiner charakteristischen Leichtbaurückscheibe über dem Motorraum. Auch an der Front wurde das Design im Vergleich zum direkten Vorgänger, dem 488 GTB, klar verändert.

Am auffälligsten ist der Luftauslass auf der Haube, eine von vielen Massnahmen, um die Aerodynamik des Sportwagens zu verbessern.

Höher, schneller und besser

Auch das hat Tradition bei Ferrari. Natürlich muss ein neues Modell in allen Belangen besser sein als sein Vorgänger. Oftmals sind es zahlreiche kleine Details, die in Summe zu signifikanten Fortschritten führen. So produziert der Tributo trotz identischem Grundlayout 10% mehr Abtrieb als sein Vorgänger, ohne dabei mehr Luftwiderstand zu haben. Das hilft dem Wagen, seine Leistung besser auf die Strasse zu bringen – was absolut notwendig ist. Denn natürlich hat Ferrari auch das Herz des Autos weiterentwickelt: den Motor.