Demos, Chaos, Hooligans. Und mitten drin der Feind: die Polizei. Nicht selten hat Andreas Widmer das so erlebt: dass sich der Hass und die Gewalt gegen die Polizisten richtet, jene, die für Sicherheit und Ordnung sorgen sollen.

Seit 37 Jahren ist Widmer Stadtpolizist in Zürich. Jetzt hat er ein Buch geschrieben mit dem prägnanten Titel «Scheiss Bullen». Darin erzählt er von seinem Berufsalltag und will vor allem eines: vermitteln. «Ich will den Lesern aufzeigen, wie schwierig es als Polizist ist, wenn es eskaliert, wenn die Emotionen hochgehen, wenn Alkohol im Spiel ist», sagte er in der Sendung TalkTäglich auf Tele Züri.

Dort sprach er über seinen Job, sein Buch und und die verschiedenen Formen von Hass, die er in seinem Alltag erlebt. Sehen Sie hier die Sendung in voller Länge: