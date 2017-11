Stéphane Flach und seine Erena sind in einem Hotelzimmer in Zürich, als sie der TV-Journalist von Tele Züri am vergangenen Wochenende trifft. Das Paar macht sich bereit für seinen Auftritt Film- und Kunstfestival «Porny Days».

«Ok, sie redet nicht»

Stéphane Flach ist 47 Jahre alt, eine «echte» Ehe hat er bereits hinter sich und er ist Vater einer Tochter. Von seiner jetzigen Partnerin sagt er: «Ok, sie redet und bewegt sich nicht, aber sie bringt mich zum Träumen.» Sogar Diskussionen hätten die beiden miteinander, wenn auch all das in Stépahne Flachs Vorstellungen passiert.

Für seine Erena, die er mit vollem Namen Erena Ichinose nennt, hat er eine Webseite eingerichtet, auf der er in Form von Blog-Beiträgen berichtet, was die beiden so erleben.