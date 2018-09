Elias Canetti lebte in einer Zeit, in der man noch Briefe schrieb. Schreiben musste. Was er nicht gerne tat. «Ich hasse meine Briefe», offenbarte Canetti im August 1942 dem jüdischen Dichter Franz Baermann Steiner im englischen Exil. Von «allen Verlogenheiten der Welt» sei nichts so verlogen «wie ein Brief, jeder Brief – von allen Flüchtigkeiten nichts so flüchtig, von allen Eitelkeiten nichts so eitel». Man kann sich in etwa vorstellen, was Canetti, wenn er heute noch lebte, von E-Mails oder Textnachrichten hielte.

Angesichts dieser Vorbehalte scheint es gewagt, wenn die Herausgeber Sven Hanuschek und Kristian Wachinger die knapp 600 von Canetti zwischen 1932 und 1994 verfassten Briefe, die sie in ihrem Band «Ich erwarte von Ihnen viel» auf über 800 Seiten versammeln, mit Canettis «Aufzeichnungen» vergleichen. Hier wie dort, so argumentieren sie, sei «ein grosses Repertoire» des Autors zu besichtigen.

Tatsächlich richten sich die Briefe an ganz unterschiedliche Adressaten – enge Freunde, Bekannte, Schriftstellerkollegen, Verleger, Journalisten – und variieren entsprechend in Inhalt und Tonfall. In seinem Brief an Steiner spielt Canetti mit dem Gedanken an einen «wirklichen Brief-Roman», in dem «die Briefe nicht hübsch abwechseln wie üblich, sondern davon bestimmt sind, dass sie einen Widerspenstigen zum Briefe-Schreiben zwingen wollen». Auch zu den nun vorliegenden Briefen fehlen die Antworten. Durch diese einseitige, unvollständige Korrespondenz eröffnet sich ein für zeitgeschichtliche und poetische Assoziationen gleichermassen fruchtbarer Resonanzboden. Der anvisierte Brief-Roman ist dadurch nicht entstanden. Es bilden sich jedoch collageartige Vorstellungsbilder von der Persönlichkeit des Verfassers und seiner Zeit.

«Gott ist schlechter als wir»

Unvollständig geraten diese Collagen, weil bereits veröffentlichte Briefwechsel wie derjenige mit Canettis geliebtem Bruder Georges aussen vor bleiben. Die Liebschaften Canettis tauchen nirgends auf. In erster Linie erfüllt der Band offenbar eine dokumentarische Funktion. Alles andere ist Mehrwert. Davon allerdings gibt es reichlich.