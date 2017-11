Fast wie die Copacabana in Miniatur. Am Strand «Las Canteras» in der grössten Stadt der Kanarischen Inseln pulsiert das Leben. In der Ferne ragt der gewaltige Vulkankegel des höchsten Bergs Spaniens aus dem Dunst: Der Teide, Wahrzeichen der benachbarten Insel Teneriffa, ist meistens zu sehen.

Dicht an dicht stossen die Gebäude vor, bis an die Strandpromenade, wo Touristen und Einheimische ganzjährig an der Sonne flanieren. Nur die Phoenix Canariensis spendet etwas Schatten. Nach einem Palmenhain der endemischen Art erhielt Las Palmas einst seinen Namen. Heute zählt die Stadt 380 000 Einwohner.

Einer von ihnen ist Manuel Medina, kahler Kopf, Brille, kräftig gebauter Körper. Er kennt Strand, Stadt und Insel wie seine Hosentasche. 1960 wird Medina praktisch am Strand «Las Canteras» geboren. Der heute 57-Jährige wächst auf der boomenden Touristeninsel auf, verbringt sein halbes Leben unmittelbar am vier Kilometer langen Stadtstrand. Und doch sind zehn Jahre verstrichen, seit er das letzte Mal bei Ebbe zum Felsenriff geschwommen ist und seine Heimatstadt von hier aus mit leuchtenden Augen betrachtet hat.