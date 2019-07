Young, dumb and broke. So lautet das Lied von Hitparadenstürmer Khalid. Und ganz so falsch liegt er eigentlich nicht. Mein Name ist Lena, ich bin 18 Jahre alt und habe weder viel Geld noch Lebenserfahrung. Und trotzdem will ich meine Gedanken mit dir teilen.

Meine letzten 12 Jahre habe ich die Schulbank gedrückt und stets versucht, mit möglichst wenig Geld das bestmögliche Leben zu führen. Konkret hiess dies Essen aus der Tupperware, Spar-Billette der SBB und Ferien in Hostels. Nun ist dieses Kapitel vorbei und ein neues startet.

Was dieses genau beinhalten wird, auf welche Menschen ich treffen und mit welchen Schwierigkeiten ich zu kämpfen haben werde, weiss ich nicht.