Eine Kindheit zwischen Heroin und Kokain: So geht es den Platzspitzbabys heute

Mia sitzt am Boden und rubbelt die silbrig glänzende Schicht von den Gewinnlosen. Niete. Niete. Niete. Das elfjährige Mädchen schluchzt, weint, schreit. Sie sitzt im Dunkeln, der Strom wurde längst gekappt. Am Ende des Besuchswochenendes hat der Vater ihr hundert Franken zugesteckt – «fürs Essen». Doch Mia braucht mehr Geld. Sie will mit ihrer Mutter auf die Malediven. Für das Mädchen scheint es der einzige Ausweg, um sie dem Heroin zu entreissen.

Die Szene stammt aus dem Film Platzspitzbaby von Pierre Monnard, der heute in die Kinos kommt. Der Film ist inspiriert von der Biografie von Michelle Halbheer. Die heute 34-Jährige hat 2013 ihre Geschichte im gleichnamigen Buch veröffentlicht. Darin schildert sie ihr Aufwachsen als Tochter einer drogensüchtigen Mutter. Schonungslos erzählt sie von Hunger, von Verwahrlosung, von Gewalt.

Mit dem Buch erhielten jene eine Stimme, die trotz ausführlicher Berichterstattung über die Zürcher Drogenszene keine Beachtung fanden: die Kinder vom Platzspitz. Bis heute ist über sie nur wenig bekannt, Studien oder Erhebungen gibt es nicht. Dabei prägte die Drogenszene ihr Leben. Und dies auch noch als Erwachsene, sagt Michelle Halbheer. «Man kann nicht eine Therapie machen und dieses Kapitel abschliessen.»

Der Film erzählt kein Einzelschicksal

Scheinbar alltägliche Situationen konfrontieren Halbheer plötzlich mit Bildern aus ihrer Kindheit. Etwa ein lauter Knall während eines Interviews oder eine Zahnbehandlung.