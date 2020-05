Eine eindrückliche Grafik zeigt den Rückgang der CO2-Emissionen - aber sie nehmen schon wieder zu

Als die Corona-Infektionen immer mehr stiegen hielt die Welt den Atem an: Das zeigt sich im CO 2 -Ausstoss der Länder. Laut dem Magazin «Science» betrug der grösste Rückgang Anfang April global -17 Prozent Kohlendioxid pro Tag. Falls sich die weltweite Mobilität und Produktion bis Mitte Juni normalisiert, bliebe übers ganze Jahr 2020 gesehen ein Minus von geschätzt 7 Prozent CO 2 -Emissionen. Klimaexperten waren eher überrascht, wie viel fossile Brennstoffe immer noch verbrannt werden, selbst wenn die Welt den Atem anhält.

Um die Klimaziele des Abkommens von Paris zu erreichen müsste künftig in jedem Jahr so viel CO 2 eingespart werden - im Vergleich zum Vorjahr. (kus)