Kann ein Sommerflieder im Garten Sünde sein? Schmetterlinge und Hummeln laben sich zu Hunderten an seinem Nektar. Das schon, sagt Hanspeter Schumacher, Leiter des Botanischen Gartens St. Gallen. «Aber der Sommerflieder bietet den Raupen nichts.» Deshalb sei diese chinesische Zierpflanze zwar schön anzuschauen, nützt Flora und Fauna aber wenig. Denn die Schmetterlinge stehen am Ende ihres Lebenszyklus, wenn sie um den Sommerflieder schwirren – die Raupen sind für die Population entscheidend. «Eine einheimische Brennnessel bietet rund zwanzig verschiedenen Schmetterlingsraupen Nahrung und dient somit der Vermehrung», sagt Schumacher.

Der im Jahr 1896 aus China als Zierpflanze eingeführte Sommerflieder breitete sich vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg in den zerbombten Städten Europas aus. Er liebt steinige Böden und vermehrt sich bei uns vor allem in Kiesgruben und den Bächen entlang. Wie der Sommerflieder vermehren sich auch andere invasive gebietsfremde Pflanzen und Tiere immer schneller und verdrängen die einheimischen Arten. Oder verursachen Allergien wie zum Beispiel die invasive Pflanze Ambrosia.

Schuld an weniger Biodiversität

Neophyten verursachen in Europa einen wirtschaftlichen Schaden von rund 20 Milliarden Euro pro Jahr unter anderem für die Überwachung und Bekämpfung. «Neophyten sind der zweitwichtigste Grund, dass die Biodiversität in der Schweiz zurückgeht», sagt Schumacher. Lebensraumverlust, Globalisierung und Klimawandel sind weitere Ursachen.

Nun will der Bundesrat künftig bei der Bekämpfung von Neophyten auch die privaten Gartenbesitzer in die Pflicht nehmen. Denn diese pflanzen noch zu oft fremde Arten an, die ihnen im Gartencenter verkauft worden sind. «Es ist ein Widerspruch, wenn man Pflanzen an einem Ort ausreisst und an einem anderen wieder verkauft», sagt der Botaniker. So wie zum Beispiel der beliebte Kirschlorbeer.

Das aktuelle Umweltschutzgesetz verunmöglicht es, dass alle Grundstücksbesitzer in die behördlichen Massnahmen eingebunden werden. «Dies kann dazu führen, dass Arten, die auf öffentlichen Plätzen bekämpft werden, sich von privaten Grundstücken aus wieder ausbreiten und dadurch den Erfolg von Bekämpfungsmassnahmen zunichtemachen», erklärt Rebekka Reichlin vom Bundesamt für Umwelt (Bafu). Das will der Bundesrat mit der Anpassung des Umweltschutzgesetzes verhindern. Die Vernehmlassung dazu läuft bis zum 4. September.

Die Top 4 der verbotenen invasiven Eindringlinge: