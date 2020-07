Eine Uhr ist Ausdruck des Charakters ihres Trägers. Bei einer Smartwatch ist das schwierig. Grösstenteils reduziert sich die Individualität auf Farbe und Material des Apple-Watch-Armbands. Zeit, aus der Reihe zu tanzen.

Wir haben uns die neuste Uhr des finnischen Unternehmens Suunto umgeschnallt. Leider nicht swiss made, aber neben der edlen teuren TAG Heuer hat unser Land punkto Smartwatch nicht viel zu bieten.

Suunto ist zumindest so etwas wie ein Traditionsunternehmen, mit viel Erfahrung in Messgeräten – und in den letzten Jahren auch in Sportuhren. Die Suunto 7 läuft mit Googles Betriebssystem Wear OS, das mit Android-Handys und mit neueren iPhones kompatibel ist.