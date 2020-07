Diese Schäden kann das Coronavirus im Körper anrichten – und diese Langzeitfolgen drohen

Covid-19, die vom Coronavirus SARS-CoV-2 verursachte Lungenkrankheit, verläuft meistens mild – die Weltgesundheitsorganisation (WHO) schätzt den Anteil der milden Verläufe auf rund 80 Prozent aller Fälle. Bei schweren Verläufen befällt das Virus nach den oberen Atemwegen auch die Lunge. Und oft bleibt es nicht dabei: Mittlerweile weiss man, dass auch andere Organe – vornehmlich Nieren, Herz oder Blutgefässe – geschädigt werden können. Ärzte bezeichnen den Erreger deshalb auch als «Multiorganvirus».

Damit das Virus in menschliche Zellen eindringen und sich dort vermehren kann, muss es sich zuerst an einen Rezeptor auf der Zelloberfläche binden. Diese Andockstelle für SARS-CoV-2 ist – wie auch schon für den SARS-Erreger SARS-CoV – das Angiotensin-Converting Enzyme 2 (ACE2), das dem Körper zur Regulierung des Blutdrucks dient. Das Virus dockt mit seinem hervorstehenden Spike-Protein an diesen ACE2-Rezeptor an. Damit die Virus-Membran mit der Zellmembran fusionieren und das Virus so in die Zelle eindringen kann, nutzt es ein körpereigenes Enzym, die transmembrane Serinprotease 2 (TMPRSS2).

ACE2-Rezeptoren kommen im Gewebe von Lunge, Herz, Nieren, Gefässen, Darm und anderen Geweben vor, abhängig von Alter, Geschlecht und Disposition. Selbst in Auge und Gehirn sind geringe Konzentrationen vorhanden. Dies erklärt, warum das Virus nicht nur die Atemwege befällt.

Was die Langzeitfolgen von Covid-19 sein können, ist derzeit noch nicht wirklich absehbar – noch haben wir zu wenig Erfahrung mit dieser neuen Erkrankung. Nahezu alles, was sich in dieser Hinsicht sagen lässt, ist vorläufig. Es scheint aber, dass Covid-19 in vielen Fällen zu langwierigen Beschwerden führt, wie eine neue Studie zeigt.

Demnach hatten bei Untersuchungen, die etwa 60 Tage nach den ersten Symptomen stattfanden, nur knapp 13 Prozent der genesenen Patienten keinerlei Symptome mehr. Mehr als die Hälfte klagte über Müdigkeit, mehr als 43 Prozent über Atemnot, etwa 27 Prozent über Gelenkschmerzen und knapp 22 Prozent über Brustschmerzen. Die Studie trifft allerdings keine Aussage über die Schwere dieser Symptome.

1. Lunge

Die Lunge ist das Organ, das bei einer Covid-19-Erkrankung am häufigsten massiv betroffen ist. Besonders befallen werden die Zellen des Endothels – einer dünnen Zellschicht, die die Lungenbläschen (Alveolen) auskleidet. Diese Alveolarepithelzellen, die rund fünf Prozent der Innenfläche in den Lungenbläschen bedecken, besitzen laut einer deutschen Studie die höchste Konzentration von ACE2-Rezeptoren im Lungengewebe. Auch die Protease TMPRSS2 kommt hier häufiger vor als auf anderen Zelltypen.

Die absterbenden Zellen werden im Zuge der Entzündungsreaktion des Immunsystems auf die Infektion abgebaut, wobei sich Zellreste, Entzündungszellen und Flüssigkeit aus angegriffenen Blutgefässen in den Lungenbläschen ansammeln und dort den Gasaustausch behindern. Auf Röntgenbildern erscheint diese Flüssigkeit wie eine milchige Wolke.

Zudem verstopfen viele winzige Blutgerinnsel die feinsten Haargefässe der Lungen, was die Sauerstoffaufnahme zusätzlich erschwert. Die Folge ist Atemnot. Der Patient benötigt zusätzlichen Sauerstoff oder muss sogar beatmet werden. Die künstliche Beatmung, bei der der Patient in ein künstliches Koma versetzt und intubiert wird, führt oft zu einer bakteriellen Sekundärinfektion der Lunge, da mit dem Schlauch Keime in die Lunge gelangen können.

Langzeitschäden

Die künstliche Beatmung kann zu irreparablen Folgeschäden führen. So bildet sich bei Patienten, die lange beatmet werden müssen, die Atemmuskulatur zurück und wird weniger beweglich. Die Regeneration im Falle der Genesung gelingt nicht immer vollständig, gerade bei älteren Patienten. Zudem kann die mit erhöhtem Druck in die Lunge gepresste Luft die zarten Lungenbläschen beschädigen.