Marcel Köhle war beliebt. Der Seelsorgerrat der Pfarrei Brigels im Kanton Graubünden bezeichnet ihn als «engagierten, offenen, sehr geschätzten Seelsorger». Umso stärker bedauern die Gläubigen, dass er an einem Sonntag im Juli unvermittelt seinen Rücktritt als Pfarrer bekannt gab. Der 35-Jährige hat sich in eine Frau verliebt und will die Beziehung öffentlich leben. Doch das verstösst gegen das Versprechen der Ehelosigkeit, das katholische Priester abgeben – und halten müssen, wollen sie im Amt bleiben.

In der betroffenen Gemeinde mit ihren rund 1500 Einwohnern regt sich Widerstand gegen das Liebesverbot für die Priester. Der Seelsorgerrat von Brigels rief Papst Franziskus vor wenigen Wochen in einem offenen Brief dazu auf, das Pflichtzölibat abzuschaffen. Der päpstliche Botschafter in der Schweiz, Erzbischof Thomas Edward Gullickson, hat dem Seelsorgerrat versichert, das Schreiben an den Vatikan weiterzuleiten.