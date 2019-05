Es gibt Ereignisse, die sind zu gross für das Verständnis. Man kann sich ihnen annähern, einzelne Aspekte genauer ausleuchten, vielleicht sogar gewisse Vorgänge nachvollziehen, aber verstehen im eigentlichen Sinn kann man ein Ereignis wie den Zweiten Weltkrieg nicht.

Daran ändert auch dieses Buch nichts. Es will auch gar nichts ändern. Aber es kann weiterhelfen auf dem Weg des Verstehens. 1877 publizierte der Volksschullehrer Friedrich Wilhelm Putzger erstmals seinen Historischen Weltatlas. Generationen von Schülern benutzten ihn – wahrscheinlich ist er das meistgeklaute Schulbuch im deutschsprachigen Raum.

Der «Putzger» veranschaulichte Geschichte in Karten und garnierte sie gelegentlich mit Zahlen. Die typografischen Möglichkeiten lassen heute viel mehr zu. Unter der Führung von Jean Lopez haben seine Historikerkollegen Nicolas Aubin und Vincent Bernard in den Archiven und Statistiken gegraben, der Info-Grafiker Nicolas Guillerat hat die Zahlen sichtbar gemacht.

Herausgekommen ist ein Buch, das trotz der Infografik keineswegs nur zum Gucken da ist. Natürlich sieht man auf einen Blick, wie vermessen Hitlers Plan war, sich mit dem Rest der Welt anzulegen. Man sieht auch, dass die Achse trotz der über 40 Millionen Menschen, die sie mobilisierte, nie eine Chance haben konnte, sich zu behaupten. Zuvor brauchte es aber die Entfesselung der Produktivkräfte der US-Wirtschaft, die erst die Möglichkeiten schufen, dass sich diese Menschenmassen dem Rassenwahn Deutschlands und Japans entgegenstellen konnten.

Die Infografiken erzählen auch Geschichten, die man so noch nie gelesen hat. In einer langen Schlaufe wird das Schicksal der russischen 284. Verstärkungsdividiongezeigt, wie sie in die Schlacht vor Stalingrad über die Wolga geworfen wird. Sie soll – zusammen mit 15 anderen Divisionen – den Widerstand am Glimmen halten und den Untergang der 62. Armee, eines Grossverbands der Roten Armee, verhindern. Nach drei Tagen Zugfahrt gibt es Indoktrination und eine warme Mahlzeit. Dann gilt es zehn Minuten im Geschosshagel zu überstehen, während die Wolga überquert wird. Am anderen Ufer wird die Division sofort ins Feuer geschickt. Nach weiteren drei Tagen sind noch 20 Prozent ihres Bestandes am Leben. Und die nächste Einheit ist schon auf dem Weg.

Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrössern: