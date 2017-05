Youtube ist eine Grauzone

In Deutschland ist Product Placement bei Kinder-, Ratgeber- und Verbrauchersendungen gesetzlich verboten. Auch in der Schweiz ist es Pflicht, Produktplatzierungen in Sendungen zu kennzeichnen. Jedoch befindet sich Youtube als «fernsehähnliches Medium» in einer Grauzone. Gesetzliche Internet-Regeln gibt es nicht, meint Martin Steiger, Experte für digitales Recht. «Product Placement in Youtube-Videos ist nicht strafbar, jedoch unlauterer Wettbewerb. Aber da passiert in der Praxis selten etwas», erklärt der Experte. Trotzdem sei es der Fairness halber wichtig, dass Werbung transparent bleibe.

Der führende Online-TV-Sender Europas, Mediakraft, stellt beliebte Youtuber unter Vertrag und verlangt feste Regeln für Werbung: «Mediakraft verpflichtet seine Youtuber vertraglich zu gesetzeskonformen Kennzeichnungen. Unsere Künstler wenden die Kennzeichnungsregeln durchgängig an, in den letzten Jahren sind bei den von uns vermittelten Werbeverträgen keine Verstösse mehr bekannt geworden», sagt Michael Frenzel, Kommunikationsverantwortlicher bei Mediakraft.

Zudem bedienen sich einige Youtuber einer despektierlichen und vulgären Sprache. Der Youtuber KSFreakWhatElse beispielsweise benutzt schmutzige Schimpfwörter, macht sexistische und teilweise homophobe Kommentare. Für Frenzel darf das nicht passieren: «Auch Youtuber müssen die Jugendschutzbestimmungen einhalten. Beschwerden zu den von uns verantworteten Inhalten nimmt der Jugendschutzbeauftragte entgegen.» Um den Jugendmedienschutz zu verbessern, will das Eidgenössische Departement des Inneren (EDI) bis Ende 2017 einen Gesetzesentwurf zur einheitlichen Regelung von Alterskennzeichnungen und Abgabebeschränkungen für Games und Videos vorlegen.