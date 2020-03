Die Corona-Epidemie ist schneller, als die Vorstellung erlaubt

Man falte ein A4-Blatt in der Mitte. Danach nochmals, und so weiter, so dass ein immer kleineres, dickeres Gebilde entsteht. Wie oft gelingt das Zusammenfalten? Mit Mühe sieben Mal. War das Papier anfänglich einen Zehntelmillimeter dick, ist das entstandene Gebilde nun mehr als einen Zentimeter dick. Das nennt sich exponentielles Wachstum, und es widerstrebt der Intuition.

Kleine Unterschiede haben grosse Wirkung

Die gute Nachricht: Gelingt es, die Ausbreitung zu bremsen, verstärkt sich auch dieser positive Effekt rapide. Darauf hoffen nun die Behörden – in den nächsten Tagen sollten sich die Auswirkungen der Massnahmen des Bundesrats in den Zahlen niederschlagen. Das Virus verbreitet sich dann auf einer flacheren Kurve. Ob sich die Bevölkerung ein bisschen besser oder ein bisschen weniger gut an die Massnahmen hält, macht dabei rasch einen grossen Unterschied. Bisher hat sich die Anzahl Infizierter ungefähr alle drei Tage verdoppelt. Wenn wir aber nach drei Tagen nicht mehr zweimal so viele, sondern nur noch 1,8 Mal so viele Infizierte haben, so sind es nach einem Monat nur rund 350 statt 1000.