Grenzenlos sind nicht nur die möglichen Folgen, sondern auch die Kosten der Atomwaffen. Denn auch wenn sie nicht eingesetzt werden, müssen die Bomben sowie ihre Trägersysteme laufend gewartet werden – ein riesiger finanzieller und personeller Aufwand. So kostet das Aufrechterhalten ihres nuklearen Komplexes die USA rund 50 Milliarden Dollar. Pro Jahr. Und Frankreich gibt für seine vergleichsweise wenigen Atomwaffen 20 bis 30 Prozent des gesamten Militärbudgets aus.

Warum also bestimmen nukleare Waffen trotz all dieser Schwächen immer noch die Weltpolitik? Wegen ihres einzigen, aber gewichtigen Vorteils, sagt Sicherheitsforscher Thränert, nämlich der enormen Abschreckungswirkung. «Diese verleiht Sicherheit und Macht.» Beispiel Nordkorea: Je direkter das diktatorische Regime von Kim Jong Un seinen mächtigsten Gegner, die USA, bedrohen kann, desto mehr politische Bedingungen kann es stellen. Etwa, um die gegen das Land verhängten Embargos für Waffen und Chemikalien aufzuheben.

Atombomben für den Frieden?

Diese Abschreckungswirkung hat paradoxerweise sogar ihr Gutes. In der Vergangenheit habe sie immer wieder bewirkt, dass Konflikte nicht eskaliert sind, sagt Thränert. So habe die nukleare Drohkulisse zwischen den USA und der Sowjetunion während des Kalten Kriegs verhindert, dass es je zu einem direkten militärischen Angriff eines der beiden Länder kam. «Gut möglich, dass ohne diese gegenseitige atomare Bedrohung ein verheerender Ost-West-Krieg ausgebrochen wäre.»

Rührt die enorme Macht der Atomwaffen also gerade daher, dass sie nicht eingesetzt werden? Ja, sagt Thränert. Das bedeute allerdings keine Garantie, dass sie tatsächlich nie benützt würden. Denn: «Die Atommächte können nur dann mit einem nuklearen Angriff drohen, wenn sie auch bereit sind, ihre Drohung wahrzumachen.» So kann es dennoch zum Atomkrieg kommen – obschon das eigentlich niemand möchte.

Nukleare Sackgasse

Das einzig Sinnvolle wäre für die beiden Sicherheitsforscher Oliver Thränert und Götz Neuneck deshalb die Abschaffung aller Atomwaffen. Doch dazu müssten sämtliche Nationen einander vertrauen und sich versichern, dass sie tatsächlich ganz auf Atomwaffen verzichten. Das werde aber kaum passieren, so Thränert. Insbesondere, weil die für Atomwaffen benötigten Technologien auch weiterhin genutzt werden – für die Energiegewinnung in Atomkraftwerken oder in der Raumfahrt. «So lässt sich trotz internationaler Abkommen nie ausschliessen, dass ein Land plötzlich heimlich aufrüstet.» Und dass unter Umständen Länder, die sich bisher nicht an internationale Abkommen hielten – zum Beispiel Nordkorea oder Pakistan – plötzlich als einzige Atomwaffen besitzen. Das wiederum können die grossen Atommächte nicht zulassen. So geht das nukleare Kräftemessen wohl noch viele Jahrzehnte weiter – und die Welt muss auch weiterhin mit der atomaren Bedrohung leben.