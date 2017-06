Die Statistik sagt: Tut etwas!

Das Normale ist einerseits das «Erwartbare», das Gewohnte, manche nennen es «Alltag». Es ist das Land, in dem es keine «Schwarzen Schwäne» gibt, obwohl sie hin und wieder auftauchen. Damit ist gemeint, was sich ganz links und rechts im Flachen der Glockenkurve verbirgt. Etwas sehr Seltenes und trotzdem Relevantes. Die Glocke definiert, was «normal» ist. Rechts und links davon ist «a(b)normal».

Das «Normale» lieben wir aus zwei Gründen. Der eine ist, dass wir Überraschungen – richtige Überraschungen – nicht gern haben. Der andere wiegt schwerer. Die Wahrscheinlichkeitsverteilung sei «stetig», sagte Gauss. Das heisst konkret, dass die Differenz zwischen «normal» und «anormal» mathematisch minimal klein sein kann, sozial aber ziemlich gross. Je nachdem, was gerade «normal» ist. Wir leben also, als gesellschaftliche Atome, in dauernder «Denormalisierungsangst». Wir – oder alles um uns herum – könnten einfach so ins «Abnormale» abrutschen, ohne dass wir es merken. Dann wäre «normal» auf einmal nicht mehr normal. Das «Normale» hat sich unbemerkt nach rechts oder links bewegt. Deshalb impliziert «normal» immer auch «Handlungsbedarf». Denn «abnormal» heisst: Jetzt müssen wir schleunigst etwas tun. Dabei wurde nur ein statistischer Wert unter- oder überschritten – manchmal recht willkürlich festgelegt.

Der Diskursforscher Jürgen Link hat angeregt, «die «German Angst» als besonders ausgeprägte Denormalisierungsangst zu verstehen. Angesichts dessen, was die Deutschen im 20. Jahrhundert durchgemacht haben, würde dies einiges erklären. Mit seiner «Theorie des Normalismus» («Normale Krisen?», 2014) schlägt er zudem ein Denkschema vor, in dem sich all die Krisen, die sich seit einiger Zeit ablösen und häufen, besser verstehen lassen.

Die Statistik hat auch unsere Vorstellung von Kausalität nicht unberührt gelassen. Alle machen uns weis, dass Terrorismus sich rationalen Gründen entzieht. Was haben wir denen getan? Die Frage ist hilflos. Aber insgeheim liebäugeln wir immer noch mit Gründen: Soziale Degradierung, Teilnahme des eigenen Landes an militärischen Massnahmen gegen Muslime und dergleichen. Aber das hilft nichts gegen die Angst, es könnte bei uns «normal» werden, was in anderen Ländern längst die Regel ist. Dass wir überall mit Wut und Zorn rechnen müssen.