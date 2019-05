Ein Rollator ist in der Ecke geparkt, ein Gehstock lehnt an der Wand. Die Gehhilfen haben eine Stunde Pause. Während dieser Zeit sind ihre Benutzerinnen in der Tanzstunde. Im Walzertakt stampfen sie mit ihren Füssen, klatschen in die Hände. Zu Klaviermusik zeichnen sie grosse Kreise in die Luft, wiegen ihren Oberkörper. Ihren Stuhl verlassen sie dabei nicht. «Tanzen im Sitzen» heisst die Stunde, in der Seniorinnen wie Dorette, 85, oder Susanne, 76, sich einem urmenschlichen Bedürfnis hingeben, zu tanzen.

Seit es Menschen gibt, haben sie ihre Körper zur Musik bewegt. Angeleitet von Rhythmen, erzählten sie Geschichten oder drückten Gefühle aus. Sie schworen sich mit synchronen Bewegungen auf Kämpfe ein, huldigten Gottheiten oder liessen sich von der eigenen Bewegung berauschen. «Alle uns bekannten Ethnien entwickelten Musik und Tanz. Das Phänomen scheint die Evolution überdauert zu haben und ist wohl tiefer ins Menschsein eingegraben, als uns heute bewusst ist», sagt Gunter Kreutz.

Er ist Musikwissenschafter an der Universität Oldenburg. Die Frage ist nur: Warum ist das so? Warum tanzt der Mensch? Für Professor Olivier Senn von der Hochschule Luzern hat der Tanz kulturelle Gründe: «Entwicklungsgeschichtlich gesehen, war es für unsere Vorfahren ein Vorteil, wenn sie Körperbewegung innerhalb der Gruppe synchronisieren konnten: sei es beim Rudern, Schmieden, Mehl Mahlen oder im Krieg.»

Etwas Archaisches haftet dem Tanzen bis heute an. Wochenende für Wochenende. Ob im angesagten Elektro-Club oder im Salsa-Schuppen: Verschwitzte Menschen drängen sich freiwillig auf engstem Raum zusammen und verschmelzen zu einer zuckenden Masse. Nicht allen ist das geheuer.

Dabei haben vermutlich selbst die hartnäckigsten Tanzverweigernden als Baby ihre in Pampers eingepackten Hüften geschwungen. «Forschung hat gezeigt, dass bereits Neugeborene reagieren, wenn in einer Serie von regelmässigen Klängen ein Schlag fehlt», erklärt Olivier Senn. Der Musikforscher untersucht das Groove-Phänomen, also die musikalischen und psychischen Faktoren, die uns zum Tanzen animieren. «Der Herzschlag der Mutter ist eine wesentliche Komponente des «Soundtracks», den ein ungeborenes Kind im Mutterleib mitbekommt.»