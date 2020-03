Da steht es, das erste chinesische Elektroauto, das in der Schweiz zu kaufen ist: Ein JAC e-S2. Ein Auto aus China? Der traditionelle Autoliebhaber rümpft die Nase. Als Kopisten europäischer Modelle verschrien, hatten chinesische Autobauer bis anhin in Europa nicht den besten Ruf. Inzwischen haben die Chinesen aber sogar die renommierte Marke Volvo übernommen, lassen diese aber in Ruhe in Schweden ihre Autos bauen. Und auch der chinesische Autohersteller JAC ist mit dem Volkswagen-Konzern verbandelt. JAC steht für Anhui Jianghuai Automobile Co. und produziert seit 1964 Fahrzeuge: Lastwagen, Nutzfahrzeuge, SUVs und­Limousinen. Und seit neuerem auch Elektroautos wie den JAC e-S2. Diesen importiert der Aargauer Autohändler Kunz AG in die Schweiz. Also nichts wie rein gesessen. Stromautos sind noch sehr selten auf unseren Strassen, eines aus China ist somit gar eine Exklusivität. Zudem ist der JAC e-S2 eines der günstigsten Elektroautos in der Schweiz, sieht man von den elektrischen Kleinwagen ab. 29989 Franken steht unübersehbar auf dem Blech.

Fünf Menschen – einer davon sollte ein Kind sein – finden im 4,14 Meter langen Auto Platz und sehen ein schlichtes Cockpit: Wenige Knöpfe und Schalter und ein Display, auf dem die Fahrinformationen wie Batteriestand und Reichweite abgebildet sind. Elektroautofahren für Anfänger: Wer sich dieses Auto kauft, braucht keine Stundenlangen Informationen des Händlers. Im Interieur dominieren Hartplastik, einfaches Leder und dazu Elemente in Chrom- und Aluminium-Optik.

115-PS-Elektroantrieb mit Lithium-Ionen-Batterie Auf Knopfdruck ist der Elektromotor bereit. Und bald legen sich allfällige Zweifel – der 1460 Kilogramm schwere JAC e-S2 beschleunigt stufenlos in Sekundenschnelle. Natürlich drückt es einen beim Beschleunigen nicht in den Sessel wie in einem Tesla. Das ist zum einen gar nicht nötig und zum anderen entspricht der Antritt europäischer Norm. Frei von Motorenlärm, dreht der 115-PS-Elektroantrieb schnell nach oben bis auf eine Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h. Dabei liegt das Auto gut in der Spur, auch in der Kurve. Entscheidend ist die Reichweite und dabei zeigt sich im Test, dass für die Reise von Wohlen bis an den Bodensee genug Energie zur Verfügung steht. Nach dem WLTP-Messverfahren reicht eine Batterieladung für 275 Kilometer, was aufgrund des Tests realistisch erscheint. Fahrstil, Aussentemperatur und Geschwindigkeit wirken sich wie bei allen Elektroautos auf die Reichweite aus. Die Energie stammt von einer 40- kWh-Lithium-Ionen-Batterie, die auch mit der normalen Steckdose aufgeladen werden kann. Das dauert dann allerdings elf Stunden. Wer eine Wallbox in seiner Garage montiert hat, füllt die Batterie in fünf Stunden.