Viele von den dort freigekommenen Minderjährigen kamen ohne Begleitung nach St. Gallen und wussten oft nichts über den Verbleib ihrer Angehörigen. Ben Ami wird unter dem Flüchtlingsstrom, der sich vom Bahnhof zum ehemaligen Schulhaus Hadwig bewegte, die Kinder und Jugendlichen ausgemacht haben. Auf seiner Kreidezeichnung gleichen die schemenhaften Gesichter Totenschädeln. Mirjam Truniger, die ihre Masterarbeit von Johannes Gunzenreiner, dem Co-Leiter der vor drei Jahren gegründeten Fachstelle für Demokratiebildung und Menschenrechte an der PHS betreuen liess, wandte sich für ihre Recherchen ans Bundesarchiv in Bern.

Dass mit der kurzzeitigen Aufnahme von über 1000 Geretteten in St. Gallen das Thema mit der Ausstellung noch längst nicht ausgeschöpft ist, zeigen gleich zwei Studierende in ihren kürzlich eingereichten Masterarbeiten. Nelson Ramos hat die Zustände in jenem Lager minutiös untersucht und beschreibt in seiner aufschlussreichen Arbeit, wie die Nazis ihr System der Zermürbung und Demütigung auch dort präzisiert hatten.

So etwa der damals fünfjährige Peter Katzenstein, dem die Nazis den Vornamen Isak aufzwängten. Der Waisenknabe reiste mit einem Ehepaar, das sich um den Buben kümmerte, mit dem Sondertransport aus Theresienstadt. Aus den Akten sei hervorgegangen, dass seine alleinerziehende Mutter vor der Gestapo nach Jugoslawien geflohen und später in Serbien ermordet worden sei, schreibt Mirjam Truniger in ihrer Arbeit.

Alle Kinder aus dem Heim, in das man Peter Katzenstein gebracht hatte, wurden später nach Theresienstadt deportiert. Der Bub kam in der Schweiz erst in eine Pflegefamilie und wurde später adoptiert. Seit 1966 lebt er in Kanada. Er ist einer von drei der sieben Porträtierten, mit denen Mirjam Truniger persönlich via Telefon, Skype und E-Mail in Verbindung treten konnte.

Restriktive Flüchtlingspolitik

«Ich wollte herausfinden, wie es für die Minderjährigen damals war und ob die Schicksale der Flüchtlingskinder miteinander vergleichbar sind», schildert die angehende Sekundarlehrerin. Zahlreiche jener Überlebenden, die als Familie einreisten, wurden in der Schweiz getrennt; Kinder durften oft nicht bei den Eltern bleiben und wurden in Heimen untergebracht.

Truniger und Ramos gehen beide auf die besonders restriktive und sehr umstrittene Flüchtlingspolitik in unserem Land ein. Ausländischen Juden verweigerte man bis Juli 1944 den Status von politischen Flüchtlingen, was zur Folge hatte, dass über 20 000 jüdische Menschen an der Grenze zurückgewiesen wurden.

Dass im Februar 1945, also kurz vor der Kapitulation Nazi-Deutschlands, 1200 jüdische Menschen aus Theresienstadt gerettet werden konnten, hatte mit den zweifelhaften Verbindungen von Alt-Bundesrat Jean-Marie Musy, Nachfolger von Philipp Etter, zu Hitlerdeutschland zu tun. Der nazifreundliche Musy – er engagierte sich nach seinem Rücktritt 1934 in nationalistischen Organisationen – reiste persönlich zu Hitlers rechter Hand, Heinrich Himmler, um ihm den Handel anzubieten.

Dieser, hauptverantwortlich für den Holocaust, witterte wohl eine weitere Chance, sich nach der bevorstehenden Kapitulation glimpflich aus der Affäre zu ziehen. Es kam ja dann anders. Auch mit Robert Narev konnte Mirjam Truniger sprechen. Er war mit seiner Mutter nach St. Gallen gebracht worden. Sowohl der Vater als beide Grossmütter waren in Theresienstadt ums Leben gekommen.