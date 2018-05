Ein Sonntagnachmittag in Luzern. Die Spaziergänger flanieren zahlreich dem Seeufer entlang, bleiben bei der Ufschötti gebannt stehen und staunen: Auf der Wiese spielen sich seltsame Szenen ab. Gut zwei Dutzend junge Sportler rennen mit Plastikstäben zwischen den Beinen über ein Spielfeld.

Für Harry-Potter-Fans ist klar, was da gespielt wird: Quidditch. Das Treiben auf dem Rasen hat tatsächlich mit dem Zauberspiel aus den Romanen der britischen Autorin Joanne K. Rowling zu tun. Die Schweizer Nationalmannschaft absolviert gerade ihr Vorbereitungstraining auf die Quidditch-Weltmeisterschaft, die vom 27. Juni bis 2. Juli in Florenz stattfindet.

Aufs Kommando «Brooms up!» stürzen die Spieler aufeinander zu und schnappen sich die vier Bälle, die in der Mitte des Feldes auf dem Rasen liegen. Dann geht’s zur Sache. Spieler mit schwarzen Stirnbändern packen die Kunststoffbälle, «Bludgers» genannt, und versuchen die Gegner zu treffen. Körper krachen gegeneinander, einer verliert seinen Plastikstab, ein anderer wirbelt herum und fällt zu Boden. Und schon jagen seine Mitspieler dem gegnerischen Jäger mit dem weissen Stirnband nach. Der hat gerade den «Quaffle», einen gelb-blau gestreiften Volleyball, geschnappt und rennt Richtung Torringe der gegnerischen Mannschaft.

Viel taktisches Geschick

Es sind nicht nur eingefleischte Harry-Potter-Fans, die das Spiel der Zauberlehrlinge ausüben. Claudia Leuch ist eine von ihnen. Sie hat sich längst daran gewöhnt, dass man diesem Sport mit einem Lächeln begegnet. «Das verschwindet schnell, sobald man einmal mitgespielt hat», sagt sie. Die 25-jährige Studentin aus Brugg ist Coach der Schweizer Nationalmannschaft und Präsidentin des Schweizerischen Quidditchverbandes. Sie lernte die Sportart im Rahmen eines Austauschsemesters in Norwegen kennen. Was fasziniert sie an Quidditch? «Es ist eine sehr komplexe Sportart aus einer Mischung aus Völkerball, Rugby und Handball. Neben Ausdauer und Ballgefühl verlangt es auch taktisches Geschick und einen guten Überblick.» Das Spiel sei übrigens auch der einzige geschlechterintegrierte Vollkontaktsport, betont sie.

Die noch junge Sportart wird in der Welt der Muggel, wie Nicht-Zauberer im Harry-Potter-Universum genannt werden, immer populärer. Zwei amerikanische Studenten aus Vermont haben 2005 Quidditch zum Leben erweckt. Inzwischen ist die Sportart vor allem in den Vereinigten Staaten und Australien weit verbreitet. Aber auch in fast allen europäischen Ländern gibt es Teams. Sie spielen nach einem über 200-seitigen Regelwerk, das die International Quidditch Association (IQA) herausgegeben hat.