Das sind die häufigsten Schönheitsoperationen – Brust-OPs nicht nur bei Frauen besonders beliebt

Am beliebtesten ist die Brustvergrösserung: Fast zwei Millionen Mal wurde der Eingriff 2018 durchgeführt, dicht gefolgt von der Fettabsaugung. An dritter Stelle reiht sich mit etwas Abstand die Augenlid-OP ein.

Das äussere Erscheinungsbild ihrer Brüste beschäftigt aber nicht nur Frauen: Auch Männer lassen am häufigsten bei ihrer Oberweite nachhelfen. Grund dafür ist die Gynäkomastie, auch Männerbrust genannt, die durch Störungen im Hormonhaushalt entsteht. Es geht um eine vergrösserte Brustdrüse, was optisch an eine weibliche Brust erinnert.

Der Länder-Unterschied

Fast ein Fünftel aller Schönheitseingriffe werden in den USA durchgeführt (18,7 Prozent), gefolgt von Brasilien (9,7 Prozent) und Mexiko (4,5 Prozent). Als erstes europäisches Land reiht sich Deutschland auf Platz vier der Liste ein (4 Prozent).

Insgesamt haben die Schönheitseingriffe weltweit um 5,4 Prozent zugenommen verglichen mit dem Vorjahr. Dabei werden nicht-invasive Behandlungen beliebter (plus über 10 Prozent), während ästhetische Operationen leicht zurückgingen (-0,6 Prozent).

Was ebenfalls auffällt: Während in den vergangenen Jahren die operativen Eingriffe im Gesicht abgenommen haben (-14,5 Prozent), steigen diejenigen bei Brüsten (+31,6 Prozent) und am restlichen Körper (+28,2 Prozent) stark an.

Für die Schweiz gibt es keine aktuellen Zahlen. Nach aktuellen Schätzungen des Verbands «Swiss Plastic Surgery» beliefen sich die Schönheitseingriffe im Jahr 2018 auf etwa 60'000, wie der «Beobachter» im Sommer schrieb. Rund 10'000 Eingriffe mehr als noch 2012.