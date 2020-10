Coronavirus: Junge wollen Schliessung von Bars, Clubs und Restaurants

Um die Infektionskurve abzuflachen, wird darüber diskutiert, ob Bars, Restaurants und Clubs ganz geschlossen werden sollen. Dieser Vorschlag kommt in der Bevölkerung unterschiedlich gut an. Eine Mehrheit der 15- bis 25-Jährigen findet das eine gute Idee. 57 Prozent sehen darin eine geeignete Massnahme, die man sofort umsetzen sollte. Wohingegen bei den über 55-Jährigen nur 5 Prozent so denken. Das zeigt eine aktuelle Umfrage des Instituts für Generationenforschung in Augsburg.

Ausgerechnet jene Generation, welche besonders aktiv am öffentlichen Leben teilnimmt, plädiert am stärksten für schärfere Massnahmen. Was widersprüchlich anmutet, erklärt Rüdiger Maas, Psychologe und Leiter der Studie, so: «Die junge Generation ist besonders wissenschaftsaffin und regelgetreu, wenn Autoritäten sagen, dass man die Zahlen wieder runterbringen muss, sind sie auch für einschneidende Massnahmen empfänglich, vor allem weil sie sich dadurch erhoffen, die Zeit der Einschränkungen insgesamt zu verkürzen.» Die Jungen seien bereit, individuelle Bedürfnisse für die Allgemeinheit kurzzeitig zurückzustellen.

Das ist die Umfrage: