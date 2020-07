Coronasommer: Die Gefahr für Gummiböötler und Schwimmer lauert in der Tiefe

Das Mittelmeer lockt dieses Jahr weniger als auch schon: Angesagt ist das einheimische Gewässer, erreichbar ohne in ein Flugzeug sitzen zu müssen. Doch was so friedlich dahin plätschert, kann gefährlicher sein als die Wellen im Ozean. Das hat sich am vergangenen Sonntag bei einem Unfall in der Thur in der Nähe des st.gallischen Henau gezeigt, wo zwei Menschen tödlich verunfallt sind. Solche Unglücke sind keine Einzelfälle, im vergangenen Jahr haben 49 Menschen ihr Leben in Schweizer Gewässern verloren. Die Hälfte davon in Flüssen.

Oft wird die Gefahr unterschätzt. Vermutlich auch im national bekannten Marzilibad in Bern. Es ist der Ausstiegspunkt für Tausende, die sich in der Aare dorthin treiben lassen. «Vergangene Woche sind in der Aare 220 Kubikmeter Wasser pro Sekunde geflossen. Das erzeugt einen Druck von 20 Tonnen auf einen Quadratzentimeter», sagt Philipp Binaghi von der Schweizerischen Lebensrettungs-Gesellschaft SLRG. Auf eine solche Kraft muss eine Schwimmerin gefasst sein und ihre Fähigkeiten genau kennen.

Gummiboot-Fahrten auf dem Fluss sind im Trend

Das gilt vor allem auch für Fahrer eines Gummiboots. Flussfahrten damit sind sehr im Trend. Binaghi erzählt, im Marzilibad stiegen nach Angaben des Bademeisters manchmal bis zu 2500 Personen pro Stunde aus einem Gummiboot. Das Fahren hat seine Tücken: Kommt es wegen einer starken Strömung zum Beispiel zu einer Kollision mit einem Brückenpfeiler, haben die Passagiere unter dem enormen Wasserdruck kaum eine Chance. Vor einigen Tagen musste bei Dietikon sogar ein Laufwasserkraftwerk in der Limmat wegen eines fehlgeleiteten Gummiboots abgestellt werden.